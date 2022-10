Cozmin Gușă: Olanda arată României că 'barosanii' nu negociază cu 'sclaveții'

Analistul politic Cozmin Gușă susține că refuzul Olandei de a permite aderarea României la spațiul Schengen reprezintă încă o lecție primită de către țara noastră și ne arată statutul în Europa. Gușă arată că ”barosanii” din Occident nu negociază cu ”sclaveții” din Est, dar asta se întâmplă și pentru că România nu are niște oameni bine pregătiți care să pună pe masă Olandei o ofertă convenabilă.

”Lecția este că ''barosanii'' nu negociază cu ''sclaveții''.

În timp ce-mi luam cafeaua azi-dimineață în restaurantul hotelului unde sunt cazat, șeful de sală m-a provocat la o discuție despre Olanda și Schengen, la care s-au alăturat rapid încă câțiva turiști și chelneri. Mai mult am ascultat decât am vorbit, preț de vreo 10 minute oamenii și-au spus părerile, tonul fiind unul de revoltă la adresa olandezilor, iar concluzia principală a fost că trebuie rapid să-i beștelim pe ''laleliști'', măcar prin boicotul asupra ING și Mega Image sugerat de către SRS și Năstase, ce-au fost pomeniți. Intervenția finală a fost a unui pensionar, fost șef pe la Finanțele din Arad după cum mi s-a prezentat ulterior, care le-a tăiat celorlalți avântul războinic spunând că ''noi suntem sclaveți demult, iar sclavetele român n-a fost, nu e și nu va fi în stare să se impună în fața barosanului olandez sau din altă națiune vestică''.

Am găsit mai multe definiții pentru sclavete, pe una dintre ele o s-o atașez la final, cred că sugerează bine sensul vizat de către pensionarul arădean. Altfel, refuzul parlamentar al Olandei la adresa României, sintetizat ieri prin vocea lui Rutte, ne spune destule, dar în primul rând că olandezilor nu le pasă de amenințările mieunate de către politicienii români. Ne mai spune și că întâlnirea Rutte-Iohannis de la Sibiu l-a convins și mai mult pe olandez că n-are de ce repercursiuni să se teamă în cazul refuzului lor, n-a fost speriat deloc în convorbirea între patru ochi pe care a avut-o cu KWI, iar boicoturile anunțate creează pagube minore, de nebăgat în seamă. Mai știe olandezul cu precizie că în România nu se poate ordona o acțiune concertată contra Olandei care să conteze, de tip politicieni - servicii secrete - presă - cetățeni. Noi n-avem nici parteneri externi în interiorul UE care să-și manifeste public solidaritatea cu cauza României, ca dovadă că nici un guvern n-a criticat Olanda măcar pentru că-și bate joc de votul din Parlamentul European. N-au zis nimic contra Olandei nici austriecii cărora le-am dat petrolul, gazul și o parte din sistemul bancar, nici nemții, francezii, italienii ce-au primit infrastructură energetică, bănci, hypermarketuri, contracte grase cu statul, piețe de desfacere, etc., au tăcut până și cehii ce dețin președinția rotativă a UE și sunt interesați de România pentru că domină audiovizualul românesc prin ProTv și Europa FM. Mucles total, dar care confirmă faptul că suntem considerați ''sclaveții'' Europei. Iar raționamentul ''barosanilor'' europeni e cinic și simplu, se bazează pe ce știu despre noi. Ei au văzut că privatizările către ei s-au putut face ''la impuse'', cu prețuri derizorii și comisioane pentru câțiva mahări români, au fișat felul prin care instituțiile statului au distrus prin anchete și arestări capitalul național, în timp ce ai lor au fost protejați și ajutați astfel să ocupe piețele românești după ''uciderea'' alor noștri (băi Băsescu, Coldea, Kovesi și alții ca voi!), văd că n-avem în Europa o diaspora solidară cu țara ce să protesteze pe unde muncește, și e lipsă de români influenți prin organismele internaționale care să creeze situații problematice prin solidarizarea măcar informală cu țara de origine (noi avem categoria Geoană și Kovesi, iar premiul pentru cel mai influent europarlamentar român l-a luat Cristian Bușoi, de care n-a auzit nici dracu să facă ceva pentru România).

Îmi demonstra ieri un prieten vechi ce-a negociat eficient pentru România prin Europa sau SUA că politicienii noștri actuali n-au nici un plan de rezolvare a impasului olandez din simplul motiv că nu mai e nimeni la vârf care să știe să-l conceapă. Așa e, ei au fost aleși/impuși tocmai pentru că sunt sclaveți, iar sclaveții nu știu carte, pentru că de-aia au ajuns ce sunt.”, scrie Cozmin Gușă.