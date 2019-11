Cozmin Gușă, reacție la vestea că Realitatea nu figurează printre invitații la dezbaterea lui Iohannis: Să ferească Dumnezeu!

Patronul Realitatea PLUS, Cozmin Gușă, susține că nu este surprins pentru faptul că președintele Klaus Iohannis nu a invitat niciun reprezentant al postului la dezbarerea pe care o organizează. Gușă consideră că aceasta este o răzbunare a lui Iohannis pentru că are o problemă cu postul TV.

”De data asta n-am avut informații, dar având în vedere că-l cunosc bine pe Klaus Iohannis bănuiam că nu va invita Realitatea Plus la dezbatere, din cauza felului său de a fi. Credeam că înțelepciunea lui Ludovic Orban va prima în fața umorilor pe care președintele le are la adresa Realitatea.

Președintele greșește flagrant în ceea ce privește organizarea, locul și mizamplasmul pentru această dezbatere. Cu această dezbatere atât de prost aleasă, atât de prost anunțată, este clar că președintele pierde în relația cu presa. Să ne gândim ce câștigă: transparență? Sub nicio formă pentru că și-a ales interlocutorii. Îndiferent cum va ieși publicul va considera că este un blat, chiar dacă nu va fi.

Ce pierde? Aici știu să răspund. El îi oferă contracandidatei sale o mare bulă de oxigen pentru că Viorica Dăncilă se poate victimiza. Va fi ca la un meci în care ăla mare îl bate pe cel mic și omul va ține cu ăla mic întotdeauna. Nu știu cine a luat aceste decizii, dacă le-a luat

Își ostilizează vectorii importanți din mass-media, care fiecare are în spate câteva sute de mii de telespectatori. Am văzut analiza lui CTP, a lui Cristoiu etc. Această ostilizare înseamnă că președintele Klaus Iohannis nu va fi privit cu simpatie de către vectori și instituții mass-media, iar electoratul lui Klaus Iohannis va fi mai puțin mobilizat. Ei consideră că Iohannis este deja ales și nu vor mai fi mobilizați.

Vorbeam despre o lebădă neagră a unei campanii. Eu cred că în această campanie, dezbaterea aceasta este lebăda neagră.

Să ferească Dumnezeu ca refuzul de a primi Realitatea la această dezbatere să influențeze această campanie electorală. Noi vom transmite dezbaterea, dar sigur că este un afront, este o jignire pentru noi. Nu este un secret că mulți dintre moderatorii noștri l-au susținut pe Klaus Iohannis și ni se pare jignitor faptul că nu avem reprezentant.

Îi urăm succes domnului Iohannis în această dezbatere, o să transmitem această dezbatere și să ferească Dumnezeu ca amatorismul acestei dezbateri să influențeze campania electorală. ”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea TV.