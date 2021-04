Creatorii Pantofilor lui Satan, care conţin picături de sânge uman, au fost dați în judecată de Nike: Costă 1.018 dolari și conțin și simboluri religioase

Compania americană Nike a dat în judecată un colectiv artistic din Brooklyn, intitulat MSCHF, pentru lansarea controversatului model de încălţăminte "Pantofii Satan", care conţin picături de sânge uman în interiorul tălpilor, informează BBC.

Aceşti pantofi de sport, vânduţi la preţul de 1.018 de dolari americani, conţin ca elemente de design o cruce inversată, o pentagramă şi cuvintele "Luke 10:18" ("Luca 10:18"). Ei au fost realizaţi pe baza unui model celebru lansat de compania Nike, Air Max 97s, scrie agerpres.ro.

Colectivul MSCHF a lansat pe piaţă 666 de perechi de "Pantofi Satan" luni, în colaborare cu rapperul Lil Nas X, şi a anunţat că lotul pus în vânzare a devenit sold-out în mai puţin de un minut.

Nike a deschis un proces în care a acuzat colectivul artistic de încălcarea drepturilor de autor asupra mărcii sale comerciale.

Controversaţii pantofi, realizaţi în culorile negru şi roşu, au fost lansaţi luni, în aceeaşi zi în care Lil Nas X şi-a lansat cel mai recent cântec, "Montero (Call Me By Your Name)", al cărui videoclip a debutat vinerea trecută pe platforma YouTube.

Videoclipul îl prezintă pe rapperul american, care a anunţat că este gay în 2019, celebrându-şi propria sexualitate în timp ce respinge tentativele societăţii de a-l face să se ruşineze.

În acel videoclip puternic stilizat, rapperul alunecă pe o bară de striptease din Rai până în Iad, înainte de a începe un dans provocator cu Satan, căruia îi rupe în cele din urmă gâtul şi îi fură coarnele.

Imagistica şi pantofii din acest videoclip fac trimitere la versetul din Biblie intitulat "Luca 10:18" - "L-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger".

"Pantofii Satan" includ celebra talpă cu bule lansată de Nike, în care au fost injectaţi 60 de centimetri cubi de cerneală roşie şi câte o picătură de sânge uman, care a fost donat de membrii colectivul artistic MSCHF.

În documentele depuse la Tribunalul Districtual din New York, compania Nike precizează că nu a aprobat şi nu a autorizat "Pantofii Satan".

Nike a cerut tribunalului să împiedice MSCHF să vândă acei pantofi şi să oblige colectivul artistic să nu mai folosească faimosul logo al companiei americane.

Anumiţi politicieni conservatori, inclusiv guvernatoarea statului Dakota de Sud, Kristi Noem, şi mai mulţi credincioşi americani s-au declarat deranjaţi de controversatul design al acestor pantofi şi i-au criticat în mesaje publicate pe Twitter pe rapperul Lil Nas X şi colectivul MSCHF.

Lil Nas X le-a criticat la rândul său pe acele persoane pe Twitter, iar luni a distribuit mai multe meme-uri pe contul lui în replică la ştirea despre procesul demarat de compania Nike.