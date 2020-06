Creatorul faimosului logo 'I ♥ NY' a fost găsit mort

Artistul grafic Milton Glaser, cofondator al New York Magazine şi creatorul faimosului logo „I ♥ NY”, realizat pentru o campanie de turism din anii 1970, a murit la vârsta de 91 de ani în urma unui atac cerebral, informează BBC.

„I ♥ NY” a devenit rapid o emblemă în întreaga lume şi este unul dintre logo-urile cel mai des imitate din istorie. Glaser a spus ulterior că a fost „consternat de ceea ce s-a întâmplat acestei idei simple”, scrie news.ro.

El a realizat şi faimosul afiş psihedelic pentru Bob Dylan. Pornind de la un autoportret al lui Marcel Duchamp şi împrumutând din arta islamică, el a realizat o siluetă a muzicianului. Posterul a fost inclus în albumul „Greatest Hits” (1967) şi a fost cumpărat de 6 milioane de oameni.

Milton Glaser s-a născut în New York, în 1929. A studiat la Cooper Union for the Advancement of Science and Art din Manhattan şi la Academia de Arte din Bologna (Italia).

În 1954, a pus bazele Push Pin Studios împreună cu trei colegi de la Cooper Union şi a ajutat la implementarea unui nou limbaj în arta advertorială, inspirându-se din Art Nouveau ori animaţii din anii 1930.

În 1968, Glaser a cofondat New York Magazine şi a fost directorul de design al publicaţiei timp de nouă ani. În 1974, a înfiinţat propria firmă de design, Milton Glaser Inc.

Trei ani mai târziu, a realizat logo-ul „I ♥ NY", pro-bono, pentru a sprijini promovarea turismului în oraşul natal, pe fundalul unui val de infracţiuni şi a unei crize financiară.

Ideea i-a venit în timp ce se deplasa cu un taxi şi a expus-o pe un plic, care se află acum în colecţia permanentă a Museum of Modern Art (MoMA).

După atacurile din 11 septembrie 2001, Glaser a lansat o variantă modificată a logo-ului. El cuprindea o inimă rănită şi textul era „I ♥ NY MORE THAN EVER".

Milton Glaser este cunoscut şi pentru realizarea simbolului şi afişului internaţional Sida pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a logo-ului Brooklyn Brewery şi a unei reclame pentru serialul „Mad Men”.

În 2004, el a primit un premiu pentru întreaga activitate din partea Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum. În 2009, a fost recompensat cu National Medal of Arts.

Glaser a murit pe 26 iunie, în ziua în care a împlinit 91 de ani.

