Creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19 în județul Dolj: Autorităţile fac apel la populaţie să se vaccineze

Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus în judeţul Dolj a crescut exponenţial în ultimele zile, iar în acest moment din cele circa 2.400 de persoane pozitive înregistrate, peste 400 sunt internate în spital cu forme grave şi foarte grave, toate paturile de terapie intensiv fiind ocupate, au informat, luni, conducerile Prefecturii şi Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), potrivit agerpres.ro.

Potrivit directorului DSP Dolj, dr.Valeria Andreescu, cauza numărului mare de infectări din judeţ este refuzul populaţiei de a se vaccina, procentul vaccinaţilor din Dolj fiind de circa 25%.

"Ceea ce vedem astăzi este rezultatul faptului că populaţia judeţului nu a dorit să se vaccineze. Avem 25% acoperire vaccinală în acest moment (n.red.: în judeţul Dolj). Acesta este rezultatul suprasolicitării sistemului sanitar din judeţul Dolj: faptul că din 2.400 de persoane infectate, peste 400 sunt internate în spital, au forme de la mediu până la foarte grav. Din acest motiv avem cazuri în ATI. Deşi am deschis în primă fază paturile de terapie intensivă de la Spitalul de Boli Infecţioase, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, am extins cu 10 paturi de ATI la Spitalul de Boli Infecţioase, de vineri am dat drumul şi la paturile de ATI de la Spitalul CFR Craiova, locurile sunt insuficiente. Şi nu sunt insuficiente pentru că nu ar fi personal, dar aceasta este limita sistemului: mai multe paturi de ATI nu pot fi înfiinţate, pentru că instalaţiile de oxigen atât pot duce şi pentru că nu există personal specializat care să ne deservească. (...) Faptul că populaţia nu s-a vaccinat, am ajuns într-o situaţie extremă: noi, Bucureştiul şi Timişoara, cu un număr foarte mare de cazuri şi cu un număr foarte mare de cazuri în spital", a spus directorul DSP Dolj, într-o conferinţă de presă.

Directorul DSP Dolj face apel la populaţie să se vaccineze anticoronavirus şi susţine că ar fi ideal dacă s-ar ajunge la 4.000 de vaccinări pe zi, în ultimele zile numărul celor vaccinaţi crescând de la 350 la 800 pe zi, pentru că "au nevoie de certificat verde".

"Am discutat cu medicii de familie pentru a intra în campania de vaccinare şi cam de 2 luni de zile au început să vaccineze mai mult. Oamenii să se prezinte la vaccinare fie la medicul de familie, fie la centrele de vaccinare. Este singurul mod în care putem întrerupe lanţul de transmitere în care suntem acum, creşterea aceasta exponenţială. În momentul în care virusul se va întâlni cu o persoană vaccinată, cel puţin 70% dintre persoanele vaccinate nu preiau virusul şi atunci se poate întrerupe lanţul de transmitere. Am urcat de la 350 la circa 800 de vaccinaţi pe zi. Este insuficient! Trebuie să vaccinăm cel puţin 4.000 de persoane pe zi", a mai spus directorul DSP Dolj.

Valeria Andreescu a explicat că procentul persoanelor vaccinate care se infectează este foarte mic şi foarte puţin ajung la ATI. "Riscul de infectare este foarte mic la persoanele vaccinate care se infectează. În prospectul vaccinului scrie foarte clar că există un procent de persoane care nu dezvoltă imunitate. S-ar putea ca aceste persoane să facă parte din această categorie, pentru că sunt foarte puţine. Dacă din 54 avem doar doi vaccinaţi la ATI, e clar că sunt foarte puţini. S-ar putea ca ei să se încadreze în categoria acelor persoane care nu au dezvoltat imunitate în urma vaccinării sau au comorbidităţi încât starea lor s-a degradat în contextul COVID", afirmă directorul DSP Dolj.

În ceea ce priveşte situaţia copiilor din Dolj care sunt pozitivi, dr. Andreescu afirmă că aceştia sunt vectori pentru transmitere, iar în ultima săptămână au fost depistate 40-60 de cazuri pe zi. Cei doi copii de o lună şi de un an şi câteva luni care se aflau internaţi cu COVID-19 la SJU Craiova au fost trimişi la Spitalul de Boli Infecţioase.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, Laurenţiu Ivanovici, a afirmat că duminică situaţia cauzată de numărul mare de cazuri a fost o premieră pentru această unitate sanitară.

"Ieri (n.red. duminică) ne-am confruntat cu o situaţie în premieră. Am avut 30 de pacienţi, cu necesar de oxigen, având secţia de ATI - sectorul COVID plină. Deci practic cele 20 de locuri erau ocupate în totalitate, pe lângă aceşti 20 de pacienţi în ATI-COVID, alţi 30 de pacienţi erau în aşteptare şi a trebuit să luăm măsuri rapide: am redeschis un sector ATI aseară târziu pentru a îngriji pacienţii care aveau nevoie de oxigen. Am reuşit rapid să salvăm aceşti pacienţi, iar de azi am căutat soluţii pentru a aduce personal din ATI care să îngrijească aceşti pacienţi, pentru că este clar că vor ajunge în ATI. Avem o problemă cu resursele limitate, staţiile de oxigen sunt la capacitate maximă", a spus Laurenţiu Ivanovici.

Potrivit prefectului Nicuşor Roşca, în acest moment în Dolj sunt 20 paturi ATI-COVID la SJU, patru paturi pentru copii, 20 de paturi la Spitalul de Boli Infecţioase, 10 paturi la Spitalul CFR Craiova şi se încearcă înfiinţarea a încă 8 paturi la SJU, la Primiri Urgenţe.

"Mai avem încă 20 de paturi la Primiri Urgenţe, la parterul Clinicii de cardiologie. Necesarul de oxigen este suficient, dar asta e limita maximă a sistemului. Majoritatea persoanelor vaccinate care s-au infectat au forme uşoare şi majoritatea sunt la domiciliu. De mâine dăm drumul la a treia doză de vaccinare. Îi aşteptăm pe toţi să se vaccineze. Am deschis toate centrele de vaccinare care au fost pe valul al treilea pentru a combate acest val patru, pentru că numărul cazurilor a explodat. Sunt peste 250 de cazuri confirmate zilnic", a mai spus prefectul judeţului Dolj.