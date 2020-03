Creşterea comerţului global încetineşte din cauza epidemiei de coronavirus (OMS)

Creşterea comerţului global în domeniul serviciilor a scăzut la începutul anului 2020 deoarece epidemia de coronavirus (Covid-19) afectează economia mondială, în special pe segmentul călătoriilor aeriene şi al transportului de mărfuri, se arată înr-un raport publicat de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), transmite Reuters potrivit Agerpres.

Indicatorul privind comerţul global în domeniul serviciilor a scăzut la 96,8 puncte, de la 98,4 în septembrie. Un indicator sub 100 de puncte indică o creştere a comerţului sub tendinţele pe termen mediu.Noile date nu ţin cont deplin de impactul economic al epidemiei şi, de aceea, indicatorul ar putea scădea şi mai mult în următoarele luni, avertizează OMC.Cel mai semnificativ declin s-a înregistrat în cazul sectorului aerian şi al transportului de mărfuri, dar şi în sectorul financiar şi IT sunt sub tendinţele pe termen mediu.Creşterea comerţului cu bunuri pe plan global se va situa "sub tendinţa generală" în 2019, pe fondul tensiunilor şi al tarifelor vamale suplimentare impuse în sectoare cheie, estima recent Organizaţia Mondială a Comerţului.Potrivit celor mai recente prognoze ale OMC, în 2019 comerţul mondial va înregistra o creştere de 1,2%, urmând ca în 2020 să înregistreze o creştere de 2,7%.Dacă tensiunile se vor atenua, comerţul mondial ar putea atinge o creştere de până la 3,7% în 2020.Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este o instituţie internaţională care stabileşte reguli globale de comerţ între statele membre. România este membru fondator al OMC, instituţie creată în 1995 în urma finalizării rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale (1986-1994). Obiectivul general al organizaţiei este să se asigure că schimburile comerciale internaţionale se desfăşoară fluent, liber, corect şi predictibil.OMC reprezintă continuatorul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), încheiat la Geneva în 1947. România a devenit membru GATT în 1971.