Crin Antonescu dezvăluie că îl va vota pe Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei / Ce spune despre Nicușor Dan și Piedone

Fostul lider PNL Crin Antonescu a anunțat luni seară, la România Tv, că îl susține și îl va vota pe candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, la Primăria Capitalei.

„Am constatat că au găsit un om (n.red coaliția) care pentru mine reprezintă o șansă pentru Primăria Bucureștiului și sper să-l susțină așa cum s-au angajat să o facă”, a spus Crin Antonescu.

Întrebat care sunt argumentele pentru care îl susține pe Cătălin Cîrstoiu, Crin Antonescu a declarat: „E destul de simplu. Eu nu susțin că profesorul Cătălin Cîrstoiu e singurul om care ar putea să fie un primar bun al Capitalei. Eu susțin altceva. Are în față niște candidați. Eu sunt un om care nu are nimic personal cu dl Nicușor Dan, dar nu mai vreau să continui cu acest primar general din motive pe care nu aș vrea să le inventariez acum. Nu vreau să reiau lungul șir de argumente și vă garantez că am avut apă caldă. Varianta Piedone. Are șansa sa, electoratul său, tot respectul, dar iar nu mă interesează. Și este un om de anvergura, de ținuta, de deschiderea prof Cătălin Cîrstoiu pe care se întâmplă să-l și cunosc așa cum muncește, cum gândește, cum proiectează lucrurile și n-am nicio ezitare să spun că este o variantă bună pe care o susțin și bineînțeles că o votez”.