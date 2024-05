Crin Antonescu crede că e de neconceput ca PNL să sprijine candidatul altui partid la alegeri. 'Aștept o confruntare de idei'

Crin Antonescu a vorbit miercuri seara, la Digi24, despre așteptările pe care le are de la candidații la alegerile prezidențiale de anul acesta.

„PNL și-a conturat opțiunea pentru un candidat și îl promovează”, a spus acesta.

„Pe mine mă interesează mai puțin niște nume și niște figuri, mă interesează niște idei, și aștept, sper, să întâlnesc în pregătirea acestor alegeri prezidențiale apropiate o confruntare de idei”, a spus fostul lider liberal.

„Profil conturat de idei credibil conturate. Asta trebuie să însemne bătălia pentru acest fotoliu de la Cotroceni”, a subliniat Antonescu, care a adăugat că ar fi de neconceput ca PNL să sprijine candidatul altui partid.

„În ceea ce privește președinția României, se vehiculează niște nume, niciunul încă oficial. PNL și-a conturat opțiunea pentru un candidat și îl promovează. Pe mine mă interesează mai puțin niște nume și niște figuri, strict pictografic, fotografic.

Antonescu vrea să vadă confruntări de idei între candidați

Mă interesează niște idei și aștept, sper, să întâlnesc în pregătirea acestor alegeri prezidențiale apropiate o confruntare de idei. Pentru că președintele viitor al României, în opinia mea, are foarte multe lucruri de făcut, are de identificat corect și de mobilizat elitele românești în slujba societății, are de credibilizat clasa politică din România, instituțiile politice, are de făcut ordine în valori, de impus valori, are de a se înconjura cu oamenii cei mai capabili pe care îi poate găsi, și nu cu mediocrități uneori jalnice.

Are de comunicat cu societatea românească într-o perioadă care nu e deloc simplă, și care nici în viitor nu se anunță una foarte liniștită. Deci, idei. Profil conturat de idei credibil conturate. Asta trebuie să însemne bătălia pentru acest fotoliu de la Cotroceni.

Mie mi se pare de neconceput ca PNL, la pretențiile și la așteptările care există de la el, să nu aibă un candidat propriu. Cred, de asemenea, că a avea mai multe posibilități, pare să se fi conturat una care e cea firească – președintele partidului, deci nu cred că ne vom întâlni cu situația în care PNL să susțină un alt candidat”, a declarat Antonescu.