Crin Bologa susține că încrederea în DNA a crescut în ultima perioadă. El explică de ce lumea nu mai vede oameni în cătușe

”Nu îi mai vedem (pe oameni ieşind cu cătuşe de la DNA - n.r.) pentru că în momentul în care sunt în custodia statului şi noi i-am arătat public cu cătuşe, ar însemna să încălcăm prezumţia de nevinovăţie, ori noi nu riscăm să facem asta, cu atât mai mult cu cât în perioada 2017 - 2019 Direcţia a fost supusă unor atacuri groaznice şi activitatea direcţiei şi atunci nu vrem să ne ulnerabilizăm şi nu vrem să încălcăm regulile”, a declarat Bologa.

”Percepţia cetăţenilor o percepem cu alţi indicatori. În perioada 2015 - 2019 DNA apierdut în fiecare an sesizări de la cetăţeni. Cred că am pierdut cam 2.000 de sesizări, ca număr. În 2020 a început să crească numărul de sesizări şi în 2021 au fost şi mai multe. Acesta este un indicator care arată o încredere a cetăţeanului şi o speranţă în activitatea noastră. Un grad de încredere ridicat reprezintă faptul, cred eu, că avem foarte multe acţiuni de prindere în flagrant. Un cetăţean vine la procuror şi este de acord să fie interceptat, să intercepteze pe alţii pentru a-i prinde pe cei care săvârşesc fapte de corupţie, ori aici trebuie să ai mare încredere în instituţia la care te prezinţi ca să mergi şi să faci flagrantul împreună cu procurorul. În 2019 am avut un singur flagrant. În 2020 am avut deja 12, iar în acest an cred că până acum am avut 11 sau 12. Am avut la Timişoara, la Suceava, la Piatra Neamţ, la Constanţa. Asta înseamnă o încredere a cetăţenilor care vin să denunţe fapte de corupţie”, a declarat Bologa.