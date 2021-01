Cristi Borcea suferă și acum după intoxicaţia cu mercur: 'Sunt sigur că una pe care am făcut-o să sufere mi-a făcut asta!'

Cristi Borcea vine cu noi dezvăluiri despre lupta pe care o duce cu intoxicaţia cu mercur. Fostul finanţatoar al echipei de fotbal Dinamo spune că şi după 20 de ani continuă să ia tratament din cauza acestei probleme, potrivit România TV.

„Sunt o persoană colerică, o tonalitate mai puternică. Nu am sărit la bătaie cu Giovanni şi Victor. Eu credeam că ne ia atunci pentru transferul lui Radu Ştefan. Nu mă impun cu pumnul. Cu Mihai Stoica a fost un incident, mă înjura şi a venit acolo, am avut un incident şi asta a fost tot. Nu a fost vorba de nicio bătaie.

Eu şi în momentul de faţă iau tratament pentru mercur. Eu eram achitat în dosar atunci, nu aveam de ce să mint. Cu mercurul m-am chinuit şi mă chiui de 20 de ani, sunt sigur, 100%, una care pe care am făcut-o să sufere mi-a dat să îmi lase amintire. Cu operaţia pe cord, la fel, eram achitat. Am şi bypass şi punte, inima nu mai e legată, e un şanţ. Nu cred că există cineva care are operaţie pe cord deschis ca să scape de un dosar.”, a spus Cristi Borcea, la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

La sfârşitul anului 2010, lui Cristi şi Mihaelei Borcea, care pe atunci erau căsătoriți, li s-au depistat, la analize, metale grele în sânge. Cu tratamente de ultimă generaţie, administrate într-o clinică din America, dar şi cu ceva noroc, starea de sănătate a lui Cristi Borcea s-a îmbunătăţit simţitor.

Mihaela însă a avut mult de tras. Ea a urmat tot felul de tratamente care promiteau vindecări spectaculoase. Și a cheltuit, conform apropiaţilor, în jur de 20.000 de euro. Dar rezultatele au întârziat să apară. Mai mult, potrivit medicilor, din cauza metalelor grele din sânge, Mihaela risca chiar să facă Parkinson sau Alzheimer, boli grave ale sistemului nervos.