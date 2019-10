Cristi Puiu: 'Cinema-ul nu este despre reclame sau propagandă. Cinema-ul este despre adevăr'

"Cinema-ul nu este despre reclame sau propagandă. Cinema-ul nu este despre frumuseţe sau imagini frumoase, este despre adevăr", a spus regizorul Cristi Puiu în cadrul masterclass-ului susţinut la Festivalul de Film Documentar de la Jihlava, Cehia, unde a fost preşedintele juriului competiţiei principale, notează Variety, potrivit news.ro.

Pionier al mişcării "noului val românesc", Puiu a câştigat secţiunea Un Certain Regard la Cannes cu filmul "Moartea domnului Lăzărescu" (2005). Filmele sale "Aurora" (2010) şi "Sieranevada" (2016) au fost prezentate de asemenea la Cannes.

Puiu a vorbit în stil filosofic şi contemplativ împotriva regizorilor care "impun o agendă" cu "filme de propagandă".

"Problema cu filmele de propagandă este că te trădezi pe tine însuţi, întâi ca om. Dacă eşti născut curios să afli cine eşti, vei renunţa la acest domeniu, al propagandei", a spus el.

Adevărul, a adăugat el, nu este ceva la care regizorii pot ajunge şi pot spune - este mai degrabă "o destinaţie pentru eternitate". El a explicat de asemenea că adevărul este greu de găsit în film deoarece realizatorii sunt bombardaţi cu informaţii care vin din exterior care le ameninţă viziunea.

Puiu a precizat că este deranjat de faptul că atât de mulţi regizori promovează minciuni şi că a fost "foarte uşor să contaminezi creierele altora" cu ideologii care opresc oamenii din a mai vedea lumea aşa cum este.

"Lumea trăieşte vremuri periculoase. Cei care au trăit în epoca comunistă, precum în Cehia sau în România, ştiu despre ce vorbesc. Efectul propagandei este frica. Şi, dacă nu opreşti acest joc periculos, dacă îţi place să te joci cu propaganda, vei fi responsabil pentru multe crime".

Puiu a spus că cineaştii trebuie "să-şi pună sufletul pe masă" atunci când fac film.

"Începi să-ţi pui întrebări serioase despre lumea în care trăieşti. Când înregistrezi imagini şi combini toate elementele din film, îţi asumi o mare responsabilitate".

El a admis că tratează fiecare film pe care îl face ca şi cum ar fi ultima finanţare pe care o câştigă pentru a nu-şi compromite viziunea.

"De obicei, eşti obligat să faci o serie de compromisuri pentru a termina un film. Dar sunt unele limite - şi una dintre acestea este să nu-ţi alterezi viziunea sau ceea ce vrei să spui. Pentru că atunci eşti doar un trădător".

Best World Documentary Film la ediţia 2019 a fost desemnat "Fonja" (Ravo Henintsoa Andrianatoandro, Lovatiana Desire Santatra, Sitraka Hermann Ramanamokatra, Jean Chrisostome Rakotondrabe, Erick Edwin Andrianamelona, Elani Eric Rakotondrasoa, Todisoa Niaina Sylvano Randrialalaina, Sitrakaniaina Raharisoa, Adriano Raharison Nantenaina, Alpha Adrimamy Fenotoky, Lina Zacher, Madagascar, Germania, 2019).

Best Central şi East European Documentary Film 2019 a fost ales "TEACH" (regia Alex Brendea, România, 2019).

Best Central şi East European Documentary Student Film 2019: "Life could be so beautiful" (regia Filip Jacobson, Angelika Herta, Polonia, Germania, 2019).

Best Czech Documentary Film 2019: "Solo" (regia Artemio Benki, Cehia, Franţa, Argentina, Austria, 2019).

Best Experimental Documentary Film 2019: "Action, Almost Unable to Think" (regia Haonan Mao, China, 2018).