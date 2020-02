Cristian Hîldan, președinte Doar Dinamo București: Dorința de a salva Dinamo ne-a împins înainte

Membrii proiectului ”Doar Dinamo București” au luat parte la o conferință de presă unde au fost prezenți și oficiali ai ”câinilor roșii”. Aceștia au oferit mai multe detalii despre proiect, potrivit Mediafax.

La conferința de presă, Alexandru Anghel, membru al Consiliului de Administrație al ”Doar Dinamo București”, a declarat: ”În ultimele 72 de ore s-au înscris 252 de oameni. Asta înseamnă 75 de oameni pe zi, ceea ce este o reuşită foarte mare. Dacă am continua în acest fel, am putea să strângem o sumă semnificativă, care să ajute la a ne îndeplini dorinţele. Dorinţa noastră a tuturor este ca Dinamo să trăiască, să meargă bine, Dinamo să aibă performanţă şi să fim iarăşi ce am fost, poate chiar mai mult decât atât”.

”Un program pe care probabil multă lume nu l-a privit foarte bine în trecut, au fost sceptici, dar iată că aceşti băieţi minunaţi, pe lângă faptul că în atâţia ani, atâtea deplasări, atâtea lupte au dus alături de Dinamo, sunt acum alături de echipă şi pe partea financiară şi încearcă să ajute cum pot. În acest moment, Dinamo trece printr-un moment mai greu, dar eu sunt convins că împreună cu ei, cu toţi cei care iubim Dinamo, putem să ieşim din această criză. Este un început, un început promiţător, eu cred că de acum va fi greul mai mare, dar dacă suntem uniţi, cu siguranţă vom fi puternici”, a spus și Ionel Dănciulescu.

Cristian Hîldan, fratele lui Cătălin Hîldan, este președintele proiectului ”Doar Dinamo București”. Acesta a declarat la conferința de presă că: ”Au fost zile în care ne-am poticnit, dar energia dată de dorinţa de a fi aproape de clubul Dinamo şi de a-l salva ne-a împins înainte. Dinamo trece prin momente grele şi fanii au înţeles că trebuie să vină nu numai cu gândul ci şi cu fapte. Este un proiect foarte transparent, un proiect care sigur ne face numai lucruri bune. Mi-aş dori foarte mult ca, până la sfârşitul anului, să dublăm sau poate chiar să triplăm numărul de socios. Şi am mare încredere în băieţi. Este exact ca un bulgare, odată apucat să o ia la vale, el creşte din ce în ce mai mult”.

Proiectul ”Doar Dinamo București” cuprinde 4208 de membri. Dintre aceștia, 1183 de plătitori unici, 1621 de plătitori activi, 6 membri de elită care plătesc 1.948 de euro. În acest moment, bugetul echipei este de 114.300 de euro.