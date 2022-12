VIDEO Cristiano Ronaldo a plecat în lacrimi la vestiare, după ce Portugalia a fost eliminată de Maroc

Fotbalistul Cristiano Ronaldo a plecat în lacrimi la vestiare, după ce Portugalia a fost eliminată de Maroc. Starul nu și-a ținut sub control emoțiile și a izbucnit în în plâns. Ronaldo, în vârstă de 37 de ani, se află cel mai probabil la ultima sa Cupă Mondială din carieră.

It hurts me to see Ronaldo like this man ???? pic.twitter.com/MbRGnTcRO2