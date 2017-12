Critici dure pentru ambasadorii din România: 'Să-și citească fişele postului...'

Tensiunile recente prin care trece România, odată cu frontul comun făcut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini să le transmită acestora un mesaj dur . "În loc să le trimitem legile traduse, poate era mai bine să le cerem ambasadorilor respectivi să-și citească fisele postului!", susţine europarlamentarul, pe Facebook.

“Intenționam să vin cu un mesaj pacificator, pentru că e prea multă ură în jurul nostru, suntem atât de înverșunați, unii împotriva altora, încât mă mir că mai rezistă țara asta minunată, într-o astfel de tensiune! Scindarea socială, vizibilă peste tot, la orice oră, pe orice post tv, e nepermisă! Creștinii sunt încă în sărbătoare, așteptăm Noul An, ne rugăm pentru morții noștri, închinăm pentru cei vii, suntem alături de familii și prieteni! Unde ne e bunătatea, omenia? Mai mult decât atât, în fapt un obicei păgubos al ultimilor ani, străinii seamănă, din nou, discordie. Urmăresc dezbaterile privind supărarea ambasadorilor din șapte state europene, față de legile justiției din România. În loc să le trimitem legile traduse, poate era mai bine să le cerem ambasadorilor respectivi să-și citească fisele postului! De unde si până unde își permit unii diplomați să ne spună ce legi să adoptăm? Oare ambasadorii români în statele membre UE cer parlamentelor naționale să procedeze într-un fel sau altul? Îmi voi permite să interpelez Comisia Europeană, imediat ce vom începe sesiunea parlamentară europeană!”, a transmis europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Maria Grapini sugerează contestatarilor să citească şi legislația celor șapte state pentru a observa că nu există diferenţe.

“Este incredibil cât de ușor ne lăsăm, câteodată, manipulați! Legile justiției din România conțin ACELEAȘI prevederi precum cele ale Franței, Germaniei sau Olandei! E timp destul, aceste zile, să citiți și să trageți singuri concluziile. Vă rog s-o faceți, nu fiți superficiali, nu suntem un popor de naivi! Am fost acuzată – tot în aceste zile în care speram să am parte de liniște, căci așa ar fi fost omenește – că sunt părtinitoare, că țin cu Puterea, că fac jocul ei. Refuz să intru în polemici, spun doar atât: mi-am apărat și-mi apăr țara, mai mult decât toți cei care mă jignesc, la comandă sau nu! Mă bat pentru România noastră cum n-o face niciunul dintre cei care mă acuză, pentru că încă mai cred că ne putem salva! Nu-mi vorbesc țara de rău, în fața Europei, nu cer sancțiuni și cartonașe roșii pentru România, în plenul Parlamentului European, nu servesc interese străine de Tricolor! Când țara mea e aruncată în corzi, pe nedrept, ripostez! Când țara mea e privită pe sub sprânceană, o apăr! Fie că le convine unora, fie că nu, rămân o PATRIOATĂ!”, a mai spus umanista.

Mai mult, europarlamentarul susţine că, în acest context, va interpela Comisia Europeană la debutul lui 2018.

