Criza e numai pentru muritorii de rând: salariile directorilor companiilor de top din SUA au crescut cu 17% în 2021

Chiar dacă muncitorii obişnuiţi din SUA au obţinut cele mai mari creşteri salariale din ultimele decenii, ele par minuscule comparativ cu ceea ce obţin directorii generali, informează AP. Pachetul tipic de compensaţii pentru directorii generali care conduc companii incluse în indicele S&P 500 al Bursei de la New York a crescut anul trecut cu 17,1%, la un nivel mediu de 14,5 milioane de dolari, conform datelor analizate de Equilar pentru The Associated Press.

Câştigul tronează peste creşterea de 4,4% a salariilor şi beneficiilor obţinute de angajaţii din sectorul privat în 2021, care a fost cel mai rapid ritm de creştere din 2001, în condiţiile în care rata inflaţiei a atins 7% la finalul anului trecut.

Majorarea compensaţiilor pentru directorii generali vine pe fondul redresării semnificative a preţurilor acţiunilor şi a profiturilor, după ce economia a depăşit perioada dificilă din 2020. Cum cea mai mare parte a compensaţiilor pentru directorii generali este legată de astfel de performanţe, pachetul lor salarial s-a majorat semnificativ, după ani de creştere moderată.

Discrepanţele salariale între directorii generali şi angajaţii pe care-i supervizează se adâncesc. Într-un studiu realizat în 2022 s-a constatat că un angajat din grila medie de salarizare ar avea nevoie de 186 de ani pentru a obţine pachetul salarial obţinut de directorul general al companiei anul trecut. Anterior, studiul din 2021 indica 166 de ani. La gigantul Walmart, de exemplu, un angajat de nivel mediu a primit anul trecut compensaţii de 25.335 dolari, o creştere de 21% faţă de 20.942 dolari în 2020, în timp ce pachetul total al directorului general Doug McMillon s-a ridicat la 25,7 milioane de dolari.