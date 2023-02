CSM Bucureşti a sesizat comisiile de specialitate ale FRH pentru a analiza incidentele de la meciul cu Rapid

Gruparea CSM Bucureşti a anunţat că a sesizat comisiile de specialitate ale Federaţiei Române de Handbal pentru a analiza incidentele de la confruntările cu Rapid. Sesizarea intervine după ce Cristina Neagu a fost ţinta insultelor fanilor rapidişti la meciul câştigat de CSM Bucureşti în optimile Cupei României la handbal feminin, scrie news.ro.

Potrivit clubului bucureştean, trivialităţile şi atitudinile nesportive nu au ce căuta într-o sală de sport şi este "mare păcat ca un astfel de meci să fie umbrit de atitudini total nesportive ale unor suporteri sau oficiali rapidişti".

"CSM Bucureşti felicită din nou echipa minunată a tigroiacelor, precum şi staff-ul tehnic pentru o nouă realizare a acestui sezon şi pentru extinderea perioadei de invincibilitate din Liga Florilor şi Cupa României! Calificarea în sferturile de finală ale Cupei României este o nouă bornă intermediară, atinsă cu succes! Felicitări! Suporterii CSM-ului, extraordinarii suporteri ai CSM-ului, despre care s-a vorbit destul de puţin în media, deşi de o bună perioadă de timp sunt aproape de echipă şi asigură un mediu elegant şi civilizat la orice partidă a echipei noastre, au reuşit din nou, într-o reacţie organică de apărare împotriva unor injurii nejustificate să le acopere inteligent prin varii soluţii! Trivialităţile şi atitudinile nesportive nu au ce căuta într-o sală de sport şi este lăudabil că o dată în plus, au identificat soluţii civilizate şi inteligente de a susţine cu adevărat echipa şi de a acoperi injuriile. Felicitări şi fetelor de la Rapid pentru un meci de calibru şi pentru un sezon cu multe puncte acumulate în Champions League, lucru care arată calitate şi preocupare, atribute care ar trebui să primeze în sport! O confruntare CSM - Rapid este întotdeauna un meci urmărit de lumea internaţională a handbalului şi este mare păcat să fie umbrit de atitudini total nesportive ale unor suporteri sau oficiali rapidişti. Fair-play-ul trebuie să domine atât în teren (şi am văzut cu toţii că aşa a fost), dar şi în tribune (capitol la care unii au rămas corijenţi). Le mulţumim tuturor celor care au fost prezenţi în Sala Polivalentă din Capitală, care au achiziţionat un bilet de meci, în semn de respect pentru munca şi dedicarea jucătoarelor şi antrenorilor şi care au demonstrat că se poate coabita în linişte şi respect, indiferent de simpatii şi antipatii. Respingem însă categoric orice manifestare nepotrivită într-o sală de sport, condamnăm cu putere orice atitudine care poate aduce atingere femeii sau minorilor şi îi susţinem pe suporterii care ştiu, vor şi pot aprecia munca unor sportive de top ale mapamondului! În acest sens, am sesizat comisiile de specialitate ale Federaţiei Române de Handbal pentru a analiza toate incidentele de la recentele confruntări CSM-Rapid (până acum nu am făcut acest lucru, cu speranţa că situaţia se va rezolva de la sine) şi să dispună în consecinţă!", se arată în comunicatul CSM Bucureşti.

Tot marţi, FRH a anunţat că se delimitează categoric de atacurile împotriva Cristinei Neagu, jucătoare emblematică a handbalului românesc şi condamnă ferm limbajul jignitor, insultător şi agresiv, pe care doreşte să-l elimine din sălile unde se joacă handbal.

Potrivit digisport.ro, Cristina Neagu, care a câştigat de patru ori titlul de cea mai bună handbalistă a lumii, a fost ţinta suporterilor giuleşteni care i-au adresat injurii după fiecare gol marcat în meciul CSM - Rapid, scor 31-24.

Sportiva nu a scăpat de înjurăturile suporterilor celor de la Rapid, nici la interviu, iar jucătoarea de la CSM Bucureşti a avut o replică dură.

”Pentru mine, ei nu înseamnă absolut nimic! Pentru mine nu e dureros. Asta spune totul despre caracterul lor. Eu nu am ce să comentez. Asta spune totul despre ei. Ştiţi foarte bine ce fel de galerie este...În lumea asta, oricine poate fi suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie şi fairplay. Că eu ţin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor... Pe mine nu mă interesează ce cred ei. Dacă ei că cred că e frumos să vii într-o sală în care sunt atâţia copii şi să adresezi injurii... Repet, asta spune mult despre educaţia şi caracterul lor”, a spus Cristina Neagu după meci.