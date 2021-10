CTP, atac violent la ÎPS Teodosie: De ce nu arestat și urmărit penal? Nu o să folosesc expresia 'minte ca un porc'

Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, după ce acesta a declarat într-o emisiune la Radio Dobrogea, că Uniunea Europeană ar fi anunţat încetarea vaccinării, iar această procedură medicală nu ar trebui să fie obligatorie. Pentru a nu fi sancționat de CNA, gazetarul îl face indirect porc pe arhiepiscop.

„N-o să folosesc o expresie, dar întotdeauna m-a nedumerit expresia asta din limba română: 'Minte ca un porc.' Am spus că nu folosesc expresia asta. Eu fac acum o analiză a unei expresii. Am o nedumerire: de ce minte porcul? Dacă vrem să luăm un animal care să mintă cât de cât, am putea să luăm vulpea. Vulpea înșeală. Sau minte ca o cioară. Cioara este foarte inteligentă. Dar de ce minte ca un porc? Nu am înțeles și de aceea nu folosesc această expresie”, a afirmat CTP, la Digi 24.

Patrarhia a reacționat vehement după discursul Arhiepiscopului Tomisului, prin vocea purtătorului de cuvânt Vasile Bănescu: „Îndemnul unui cleric împotriva vaccinării este total dezavuat de Biserică. Trebuie distins în mod clar între problema certificatului verde, care e nuanțată, și îndemnul unui cleric împotriva vaccinarii. Ultimul e total dezavuat de Biserică.”

Referindu-se la reacția Patrarhiei, CTP a afirmat că ÎPS Teodosie ar trebui arestat și cercetat penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

„Pe cine reprezintă individul ăsta? Acest ins, dacă îi dai jos de pe el... ce are el... De ce nu e el arestat și urmărit penal în stare de reținere pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit Codului Penal. Asta este zădărnicirea combaterii bolilor și nu este urmărit penal pentru că are niște materiale textile pe el, are pe cap și are o barbă foarte lungă. Dacă le dai la o parte pe toate, ce rămâne? Pe cine reprezintă, în afară de cei care se uită în gura lui?”, mai afirmă Cristian Tudor Popescu.