'Nu Recorder i-a pus capac lui CAP la CAP'. CTP pune punct speculațiilor și nu exclude posibilitatea reluării colaborării

„Nu există nicio contradicție între explicațiile date de Recorder și ce am spus eu”, susține jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care pune punct speculațiilor după încetarea emisiunii „CAP la CAP”, făcând o serie de precizări într-o postare pe Facebook. El anunță că avut „cea mai bună colaborare cu Mihai Voinea și Cristian Delcea” și nu exclude posibilitatea ca aceasta să fie reluată, „în alte formate decât repauzata CAP la CAP”, subliniază CTP.

„Anunțul subsemnatului cu privire la încetarea emisiunii CAP la CAP precum și poziția exprimată de Recorder au dat naștere, pe lângă regrete și tristețe, la tot felul de speculații, mai mult sau mai puțin răuvoitoare. De aceea, fac următoarele precizări:

- nu există nicio contradicție între explicațiile date de Recorder și ce am spus eu. Citind în stilul aproximativ până la din topor, deosebit de răspândit în epoca noastră, unii au afirmat că eu aș fi oprit CAP la CAP pentru că nu am acceptat alt moderator, și deci n-ar fi adevărată exprimarea „dincolo de voința subsemnatului”. Mai era o sintagmă acolo, scrisă tot în românește: „încetarea apariției CAP la CAP în formula cunoscută”, adică Anca Simina, Cristian Tudor Popescu. Pe asta n-au vrut s-o vadă. Decizia de retragere i-a aparținut 100% doamnei Anca Simina, eu n-am reușit s-o conving să rămână. Voința mea a intervenit după, când am considerat că ruperea formației inițiale pune capăt emisiunii.

- Recorder nu m-a presat sau cenzurat în niciun fel. De asemenea, nu a existat nicio neînțelegere financiară, inițial eu propunându-le să particip la emisiune fără bani; dânșii au hotărât să-mi dea, totuși, o sumă.

Am avut cea mai bună colaborare cu domnii Mihai Voinea și Cristian Delcea. De aceea, nu exclud posibilitatea să fie reluată, în alte formate decât repauzata CAP la CAP”, scrie CTP pe Facebook.