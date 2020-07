CTP desființează DIICOT: Clasarea dosarului 10 august transmite șefilor instituțiilor de forță că scapă basma curată dacă ascultă ordinul politicienilor

Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarat joi la Digi24 că DIICOT a transmis șefilor instituțiilor de forță, prin clasarea dosarului 10 august, că dacă ascultă de ordinele politicienilor scapă basma curată.

„Trebuie sa facem o analiza ceva mai complicat a manipularii. Haideti sa luam urmatorul procedeu, cand cineva iti aduce o acuzatie grava, raspunzi inventand pe loc o fantasmagorie cu care il contrezi. Da, dar si voi...cu lovitura de stat. Pentru ca apoi intr-un anume moment sa negociezi 'Hai ca renuntam noi la lovitura de stat, dar mai lasati-o si voi cu represiunea'. Ca sa rezulte ca a fost o harjoneala intre jandarmi si manifestanti pana la urma. Asta e procedeul folosit de DIICOT acum, acoperirea, stergerea unei realitati probate de ranile sutelor de oameni afectati de ce s-a intamplat acolo, in imagini vedem cum sunt lovit, gazati, sub jeturile de apa ale tunurilor, vedem toate acestea, sunt realitate. Ce avem in partea cealalta? Lovitura de stat inventat de Dragnea, compania si Jandarmeria pentru ca au fost gand la gand cu bucurie. Care lovitura de stat? Asta se putea vedea imediat ca a fost o baliverna. In schimb a fost pastrata si livrata acum la pachet cu faptul ca interventia fortelor de ordine a fost normala, jandarmii intra si dau in cap (...) DIICOT ne spune ca Sindile, Cucos, Chirica si Cazan au dat ordin ca jandarmii sa danseze dansuri populare cu manifestatii (...) Ce mesaj transmite DIICOT? Pentru toti sefii organelor de forta, 'Daca ascultati de ordinul politicienilor, e in regula, veti fi facuti scapati. Continuati in felul asta pentru ca veti iesi basma curata de fiecare data'. Asta se transmite”, a declarat Cristian Tudor Popescu (CTP).

Dosarul „10 august” a fost clasat de DIICOT. Procurorii anunță declinarea unei părți din anchetă în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare.

Prin ordonanța din data de 26 iunie, procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii, în forma tentativei, a infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale și declinarea competenței de efectuare a urmăririi penale pentru purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, constând în aceea că „în data de 10.08.2018, începând cu ora 18.00, cu ocazia mitingului organizat în zona Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti, au avut loc incidente violente în care au fost implicate forţele de ordine din cadrul Jandarmeriei Române, în urma cărora a rezultat rănirea mai multor persoane”, în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare.

DIICOT a mai dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii de către suspecții maior Cazan Laurențiu Valentin, comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoș Gheorghe Sebastian și colonel Sindile Ionuț-Cătălin a infracțiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

„În vederea aprecierii incidenței în cauza ce a format obiectul dosarului nr. 7475/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a dispozițiilor art.335 Cod procedură penală, respectiv cu privire la extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie la lovire sau alte violențe (...) un exemplar al ordonanței a fost comunicat prim-procurorului acestei unități de parchet”, transmite DIICOT.