Cum au reușit rușii să ocolească radarele si sistemele ucrainene anti-rachetă. Sistemul i-a uimit pe experții occidentali

Temutele sisteme de rachete balistice rusești Iskander folosesc o muniție surprinzătoare în Ucraina: momeli care să eludeze radarele și păcălească rachetele ghidate cu infraroșu, scrie The New York Times.

Dispozitivele au o lungime de aproximativ 33 de centimetri, forma unei săgeți și o coadă portocalie, potrivit unui oficial american din serviciile de informații. Potrivit acestuia, ele sunt dispersate de rachetele balistice cu rază scurtă Iskander lansate de forțele armate rusești asupra Ucrainei.

Fiecare dintre dispozitive este dotat cu o componentă electronică ce produce semnale radio care să blocheze sau deruteze radarele inamice care încearcă să depisteze rachetele Iskander și conține o sursă de căldură care să atragă rachetele îndreptate împotriva lor.

Imagini cu dispozitivele de momeală au început să fie distribuite pe platformele social media în urmă cu două săptămâni, scopul lor lăsându-i perplecși pe numeroși specialiști și analiști din domeniul apărării și informațiilor.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd