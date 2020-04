Cum luptă Emiratele Arabe cu pandemia

Emiratele Arabe Unite UAE se numara printre mai multe state din Golf care au pus in aplicare masuri largi pentru combaterea raspandirii Coronavirus Covid - 19.

Locuitorii Emiratelor raman in continuare in autoizolare, cu interdictia parasirii locuintelor intre orele 20.00 si 06.00. In acest interval orar, pe strazile Emiratelor Unite gasim roboti ce igienizeaza si dezinfecteaza strazile minutios.

Parasirea locuintelor este permisa pe timpul zilei, doar pe baza unui certificat din partea Politiei. Astfel, locuitorii aplica online pentru acesta si asteapta aprobarea si primirea lui. Aplicatia online de unde se poate obtine permisul este https://dxbpermit.gov.ae/home, sistemul permitand pana la 1000 de solicitari pe minut. UAE foloseste iarasi inteligenta artificiala, drone si camere de luat vederi cu recunoastere faciala, pentru verificarea cetatenilor, daca sunt in afara locuintelor in intervalul declarat si aprobat.

Criza Coronavirus a afectat toate aspectele vietii din Emiratele Unite, inclusiv inchiderea intreprinderilor, scolilor, salilor de sport, lacasurilor de cult si parcurilor publice. Turismul si ospitalitatea, precum si divertismentul, vanzarea cu amanuntul, transportul si industria alimentara si a bauturilor sunt elementele principale ale economiei tarii - in special pentru emiratul Dubai, capitala comerciala a tarii. Restaurantele si hotelurile sunt acum goale, zborurile au fost reduse, iar soferii de taxi si lucratorii pe ora se confrunta cu reduceri profunde de salarii si posibile disponibilizari.

In interesul statului, pentru sanatatea si siguranta cetatenilor sai, avand in vedere raspandirea rapida a virusului in intreaga lume, Guvernul Emiratelor Unite a implementat, de asemenea, o interdictie asupra cetatenilor sai de a calatori peste mari, pana la o notificare ulterioara. De asemenea, casatoriile si divorturile din Dubai au fost suspendate, ca decizie a stoparii raspandirii Coronavirus.

Ministerul Resurselor Umane a suspendat eliberarea tuturor tipurilor de permise de munca, inclusiv pentru soferi si lucratori casnici, `pana la o notificare suplimentara`, a informat agentia de stiri WAM .

Oricine incalca perioada de auto-carantina obligatorie de 14 zile `risca actiuni legale`, a declarat Procurorul General al tarii, Hamad Al Shamsi, adaugand ca ignorarea masurilor de precautie este o `crima pedepsibila`. Nu a fost clar daca persoanelor aflate in carantina li s-ar permite parasirea casele pentru a achizitiona bunuri esentiale, dar autoritatile au incurajat rezidentii sa utilizeze serviciile de livrare la domiciliu, care opereaza pe scara extrem de larga in Emiratele Unite.

Emiratele Arabe Unite UAE vor amenda oamenii pana la 20.000 de dirhami (5.500 de dolari) daca impartasesc informatii medicale despre Coronavirus, care contrazic declaratiile oficiale. Guvernul, care a emis decizia, a facut ca Ministerul Sanatatii si alte institutii de sanatate sa fie responsabile de distribuirea informatiilor si a liniilor directoare `adevarate` pentru sanatate.

Guvernul tarii din Abu Dhabi a anuntat un pachet de stimulare de 27 de miliarde de dolari saptamana trecuta, in efortul de a sprijini intreprinderile si bancile lovite de scaderea activitatii economice, in timp ce turismul se opreste si autoritatile indeamna locuitorii sa ramana acasa pentru siguranta lor.

Speranta Anghel