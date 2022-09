Cum se naște un nou tun? De această dată OMV-Petrom

Drept urmare a investigatiilor demarate in ceea ce privește activitățile Grupului OIL DEPOL – ECOMASTER ,marile companii care dețin active in zona de rafinare si stații de carburant respectiv ROMPETROL, OMV PETROM, LUKOIL si care aveau contracte cu Grupul OIL DEPOL de peste 10 ani de zile creându-se astfel o serie întreaga de relații personale si increngaturi asupra carora vom reveni, s-au văzut nevoite sa nu mai invite la procedurile de ’’ licitație ’’Grupul amintit fiind evident o problema mai mult decat evidenta de compliance .

Acesta a fost momentul , ocazia cu care a luat naștere sub îndrumarea si coordonarea directă a celor de la OIL DEPOL un „ pui „ care sa fie in masura sa participe respectiv sa castige operațiunile la care aceștia nu mai puteau lua parte respectiv una din cele mai importante licitatii organizata de OMV PETROM – ’’ ACHIZITIONAREA DE SERVICII PENTRU CURATAREA INDUSTRIALĂ A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE ,A SISTEMELOR DE CANALIZARE, DECONTAMINARE/REMEDIERE ȘI COLECTAREA,TRANSPORTUL,VALORIFICAREA,ELIMINAREA FINALĂ A DEȘEURILOR PERICULOASE SI NEPERICULOASE ’’.

’’ Capii ’’ noii formațiuni /asocieri care se pregatesc sa preia ‚’’tratarea ‚’’ OMV PETROM sunt italienii de la ECOMED EASTERN EUROPE vechii parteneri ai celor de la OIL DEPOL in operațiunea CNAIR descrisă mai sus , alături de APISORELIA din PIATRA NEAMȚ

APISORELIA este deținută de DAN LUCA – un nume emblematic in Neamț in perioada comunista, pe timpul fostului Prim Secretar Maria Gheorghe .Acesta era șeful de cabinet al primei secretare si se trecea de el cu mare greutate . Din aceasta pozitie, Dan Luca a devenit depozitarul multor secrete bine păstrate ale vremii fiind astăzi un „ onorabil „ om de afaceri ce prestează prin cele 4 companii pe care le deține : APISORELIA , APICONS, APIECO SERV, ECOLIS activitati legate de managementul deseurilor industriale periculoase si nepericuloase .

In anul 2013 , cu ocazia unui control desfășurat in Neamț, ROVANA PLUMB, Ministrul Mediului la acea vreme arăta ’’ la ECOLIS Savinesti , membră a Grupului APISORELIA , comisarii Gărzii de mediu au depistat faptul ca respectivele cantitati de deșeuri depozitate nu corespundeau cu cantitatea scriptica. Ca urmare a acestui control efectuat la nivel național ca urmare a numeroase incidente si sesizari semnalate fost sesizata Politia Economica precum si instituirea unei decizii de reziliere a contractului in valoare de 500.000 euro ’’ . Trebuie arătat faptul ca firma ECOLIS are ca actionari 3 persoane fizice – Dan Luca, Serban Ionel, Cristina Vicol si doua persoane juridice – VIVANI SALUBRITATE si CHINOX AG Elvetia .

Acesta este profilul celor care in virtutea unor vechi relații si parteneriate au fost scoși in față, fiind pregatiti sa preia „ mostenirea „ OIL DEPOL la OMV PETROM inclusiv practicile acestora generatoare de profituri mari precum si poluarea aferenta , practici aduse la rang de maestru de mentorii lor .