Cele mai frumoase scrisori pentru Moş Crăciun, trimise prin Poşta Română: Crezi că reclamele de la Coca-Cola te fac prea gras?

Mii de scrisori ale copiilor din toată ţara au umplut cutiile poştale speciale cu nenumărate gânduri, dorinţe şi urări pentru Moş Crăciun, a transmis Poşta Română care a organizat proiectul "Cutia poştală a lui Moş Crăciun. Unii copii şi-au descris în detaliu jucăriile pe care şi le doresc, alţii l-au îndemnat pe Moşul să le aducă ce doreşte el. Au fost şi copii care au cerut soluţii pentru problemele omenirii, de pildă încălzirea globală. Alţii au cerut mâncare, haine şi încălţăminte să poată merge la şcoală, conform News.ro.

Fragmente din cele mai interesante scrisori:

"Dragă Moş Crăciun, toţi copiii te iubesc, dar în acest an sub bradul de acasă vei vedea iubirea mea pentru tine. Te voi lăsa liber să îmi dai tot ce vrei tu".

”Vreau o păpuşă cu capul drept”.

" Aduci cadouri doar la copiii cuminţi? Dacă da, cei obraznici ce primesc?"

"Tu ce faci în timpul tău liber?"

"Crezi că reclamele de la Coca-Cola te fac prea gras?"

"Tu eşti şi Moş Nicolae? Dacă da, pe 6 decembrie îţi pui costum verde sau albastru?”

”Eu sunt operată la cap de două ori şi mi-aş mai dori sănătate multă mie şi tuturor copiilor bolnavi din spitale”.

”Anul acesta îmi doresc ce am visat întotdeauna că vreau să am. Anul acesta îmi doresc o fermă adevărată, unde să am mulţi cai, la munte, lângă mânăstirea Corbii de piatră”.

”Am fost cuminte, bună şi respectuoasă, am mai făcut şi câteva greşeli, dar în rest am fost bine. (...) În afară de asta, mai vreau să îmi dai o zăpadă frumoasă de Crăciun şi multă voioşie. Mulţumesc!”

”Dragă Moş Crăciun(...) dacă se poate, anul acesta să vină şi la mine. La mine nu prea a venit în fiecare an”.

”Salut, Moş Crăciun! Sper că am fost un copil cuminte anul ăsta. Să ai grijă, pe drumul tău spre copiii din toată lumea. Vreau să îţi placă prăjiturile pe care le fac cu mama anul acesta şi laptele cald, dar şi morcovii pentru reni”.

”Îmi doresc ca familia mea să fie fericită, sănătoasă şi unită.(...) Îmi doresc ca şi tu să faci faţă tuturor cadourilor solicitate de copiii din întreaga lume! Tu ce mai faci? Cum te mai simţi? Vreau să îţi mulţumesc pentru toate cadourile pe care mi le-ai trimis an de an”.

”Deşi mă descurc în studiile mele, îmi este mai greu să îmi achit anumite nevoi şcolare. Părinţii mei nu au posibilitatea de a ne cumpăra cadouri de Crăciun, ca ceilalţi părinţi ai altor copii. Aşa că, te rog, să ne ajuţi cu ce crezi tu că este mai bun pentru mine şi familia mea”.

”Anul acesta ştiu că nu am fost foarte cuminte, dar promit că o să fiu mai cuminte. (...) Cel mai mult îmi doresc să nu mai am ruşine de oameni şi să nu îmi mai fie frică de mami şi să iau note bune la şcoală şi mami să nu mai fie întruna supărată”.

”Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Bradul este împodobit din noiembrie, iar fursecurile sunt în plan pentru săptămâna viitoare. Vor fi delicioase! Te rog să le guşti când vii. Anul acesta vei veni cu sania? Vreau multă bucurie, voie bună şi clipe frumoase în familie”.

”Mi-a plăcut foarte mult la tine acasă pentru că era multă zăpadă şi m-am întâlnit cu tine şi cu Doamna Crăciun. Mai am nişte întrebări pe care nu am avut timp să ţi le pun: tu te joci cu zăpada? Mie îmi place să construiesc oameni de zăpadă şi igluuri”.

”Anul acesta nu-mi doresc foarte multe de la tine. De exemplu, să nu se mai certe părinţii mei, să am o familie bună, fără certuri mereu şi toată lumea să fie sănătoşi şi bucuroşi mereu. Şi mai am o dorinţă la tine, Moşule: adu-le şi la copiii care nu au nimic câte o jucărie, să fie şi ei fericiţi de Crăciun”.

”Dragă Moş Crăciun, am fost obrăznicuţă, dar o să fiu mai cuminte dacă ar exista o reţetă să fiu cuminte, aş găti-o direct”.

”Îţi mulţumesc că mi-ai făcut fiecare Crăciun să fie plin de magie şi veselie. Eşti un om bun a cărui poveste aduce zâmbetul larg pe feţele tuturor copiilor. (...) Îmi doresc foarte mult să îmi citeşti scrisoarea şi să ştii că nu-mi doresc nimic mai mult în afară de sănătate şi fericire familiei şi prietenilor mei”.

”Anul acesta nu am fost prea cuminte, nu am avut cele mai bune note la şcoală şi nu am fost un copil care să stea la locul lui. Dar, dacă ai putea, anul acesta, nu aş vrea să vii la mine, deoarece am tot ce îmi trebuie, am o familie, am ce mânca, am tot ce îmi doresc. Însă, dacă ai putea as vrea să mergi la cei care nu o duc aşa bine ca mine, la cei care nu au nimic şi să îi ajuţi pe ei”.

”Ceea ce îmi doresc eu, e că îmi doresc din inimă aici, să am o casă a noastră, să putem să locuim aici definitiv, să nu ne mai mutăm deloc, ca să putem să ne terminăm şcoala aici, măcar 8 clase, toţi fraţii. (...) Mama noastră e amărâtă şi chinuită că e vorba ca acum, pe 17 februarie 2024, trebuie să plecăm de aici şi nu se va şti unde ne-om duce, pentru că aici nu putem să stăm mai mult de un an.”

”Un avion care zboară cu telecomandă, cu gloanţe de jucărie sau dacă nu, fără, jocul care are un turn care se dărâmă şi trebuie să iei piesă cu piesă. Ca să nu se dărâme, trebuie să iei o piesă, dar o piesă care să nu dărâme turnul, o tabletă care desenezi pe ea, o foaaie neagră care dacă o scrijeleşti ies pisicile războinice”.

”Eu, tati, mami, buni şi Paco vom fi sănătoşi?”

”De ce uneori am gânduri rele?”

”De ce oamenii poluează?”

”Cum putem opri încălzirea globală?"

Nici ”oamenii mari” nu au lipsit dintre cei care i-au trimis Moşului gândurile şi dorinţele lor:

”Anul acesta îmi doresc o căciulă şi un pulovăr. În rest, tot ceea ce îmi doresc, am deja. Pe fetiţa mea şi pe minunata mea soţie, pe care îmi doresc să le ştiu sănătoase şi voinice, ca până acum”.

”Dragă Moş Crăciun, aici ......, tatăl ...... şi soţul ......(...) Eu îmi doresc de la tine să ne aduci multă sănătate pentru toţi, timp de calitate împreună, multă iubire”.

”Sunt antrenor la un club sportiv din Craiova. Te anunţ că am cei mai cuminţi copii, cei mai talentaţi, cei mai ordonaţi şi cei mai punctuali şi, în acelaşi timp, cu rezultate bune la şcoală. Te rog să treci pe la fiecare să le laşi darurile mult dorite, pe care, sigur, le merită. Îţi mulţumim că revii în fiecare an, de sărbători. Îţi dorim să fii sănătos şi bun! ”

Campania "Cutia poştală a lui Moş Crăciun" face parte din misiunea Companiei Naţionale "Poşta Română" de a păstra tradiţia scrisului de mână şi de a pune oamenii în contact.