Cutremur de 5,9 grade pe scara Richter în Iran/ UPDATE

Un seism de suprafață cu intensitatea de moment de 5,9 grade pe scara Richter a avut loc duminică în vestul Iranului, anunţă Institutul american de geofizică (USGS).

Conform institutului american, seismul a avut loc la adâncimea de 5,7 kilometri, într-o zonă muntoasă la frontiera Iranului cu Irakul.

Epicentrul cutremurului a fost la 10,8 kilometri sud-sud-est de localitatea Tāzehābād, la 35 de kilometri vest-sud-vest de Javānrūd şi la 89 de kilometri vest-nord-vest de Kermanshah.

Potrivit agenției de știri The Associated Press, momentan nu au fost raportate victime sau pagube materiale serioase, însă având în vedere adâncimea mică la care s-a produs seismul se preconizează că a cauzat pagube materiale.

Seismul s-a produs la ora locală 14:37 (ora României, 13:07).

Cu aproximativ cinci ore mai devreme, un seism cu magnitudinea de 5,4 grade s-a produs în sud-vestul Iranului, la aproximativ 55,4 kilometri est de orașul Shahr-e Qadīm-e Lār din provincia Fars.

Citește și: TENSIUNILE din coaliție, la un nou `nivel` - ALDE vine cu explicații pe Facebook

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.8 in Western Iran 42 min ago pic.twitter.com/rjnJVHmkS1