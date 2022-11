BREAKING - Cutremur de 7 grade pe scara Richter în Pacific: a fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, s-a produs marţi dimineaţă la sud-vest de Malango, în Insulele Solomon, transmite AFP.

US Geological Survey a precizat că o alertă de tsunami a fost emisă de centrul de alertă din Pacific, informează AFP.

Oamenii sunt sfătuiţi să se deplaseze imediat pe terenuri mai înalte, a declarat un purtător de cuvânt al premierului din Insulele Solomon.

Major #Earthquake 7.0 Solomon Islands. Latest data shows *NO* #BayArea West Coast tsunami threat. However, areas within 185 miles of epicenter remain under tsunami risk @nbcbayarea pic.twitter.com/eHA9BmaC2g