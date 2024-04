Cutremurul din Taiwan va avea efecte la nivel mondial: bubuie o nouă criză pe care o vom resimți cu toții

Cutremurul puternic, de 7,2 grade, a lovit coasta de est a Taiwanului, lângă comitatul Hualien, miercuri dimineaţă, ucigând nouă persoane şi rănind 800.

Taiwanul este cel mai mare producător de semiconductori, iar oprirea producției are efecte în toate ramurile. Spre exemplu, când a fost criza din canalul Suez, transportul de semiconductori s-a oprit pentru câteva zile, iar efectele se resimt și astăzi.

Insula joacă un rol enorm în lanţul global de aprovizionare cu cipuri, deoarece găzduieşte cel mai mare producător de cipuri din lume, Taiwan Semiconductor Manufacturing, care furnizează cipuri Apple şi Nvidia.

Ţara găzduieşte, de asemenea, producători de cipuri mai mici, inclusiv UMC, Vanguard International Semiconductor şi Powerchip Semiconductor Manufacturing.

Deşi majoritatea fabricilor lor nu sunt aproape de epicentrul cutremurului, multe dintre firme au spus că au evacuat unele dintre fabricile şi au închis unele unităţi pentru inspecţii.

TSMC a declarat miercuri că lucrările la şantierele sale de construcţii, care au fost oprite, se vor relua după inspecţii, în timp ce instalaţiile afectate vor reporni producţia pe tot parcursul nopţii.

Producătorul de cipuri, ale cărui unităţi din Hsinchu, Tainan şi Taichung au suferit diferite grade de întreruperi, ar putea fi nevoit să întârzie unele livrări şi să mărească producţia, pentru a compensa acest lucru, a declarat compania de consultanţă Isaiah Research, într-o notă.

”Atenuarea impactului cutremurului necesită măsuri atente şi timp pentru a restabili producţia şi a menţine standardele de calitate, prezentând implicaţii şi obstacole suplimentare”, au spus aceştia.

Analiştii Barclays au spus că unele fabrici de semiconductori extrem de sofisticate trebuie să funcţioneze fără probleme 24/7 în stare de vid, timp de câteva săptămâni, iar opririle ar perturba procesul, crescând presiunea preţurilor în acest sector.

Acest lucru ar putea provoca ”un sughiţ pe termen scurt” în producţia de electronice în economiile concentrate pe produse finite, cum ar fi Japonia şi Coreea, precum şi economiile concentrate pe componente, cum ar fi China şi Vietnam, au spus ei.

Cu toate acestea, raportul a menţionat că nivelurile mai scăzute ale stocurilor în rândul clienţilor ar putea permite producătorilor de cipuri din Taiwan şi Coreea să majoreze preţurile.

This was taken on a dashcam during the Taiwan earthquake. Crazy pic.twitter.com/PKQUiRQkOo