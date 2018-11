Dacian Cioloș exultă după rezoluţia Parlamentului European şi raportul MCV: 'Mă bucur să constat că cei de la Bruxelles nu se mai lasă duşi de nas'

Fostul premier Dacian Cioloş afirmă că 'oameni certaţi cu legea caută să pună mâna pe tot ce poate fi drept şi cinstit în România' şi subliniază că rezoluţia Parlamentului European şi raportul MCV arată că 'nu poporul român este de vină'.

"Nişte oameni certaţi cu legea şi cu bunul-simţ caută să pună mâna pe tot ce poate fi drept şi cinstit în România. Caută să dea dreptăţii chipul şi asemănarea lor. Eu cred că e clar faptul că Europa e de partea oamenilor cinstiţi, a marii majorităţi a românilor. A celor care-şi câştigă traiul cinstit. Şi rezoluţia Parlamentului European, şi raportul Comisiei Europene arată clar că nu poporul român e de vină pentru derapajele şi atacurile la statul de drept şi la justiţie, ci cei care au luat decizii în Guvern şi în Parlament. Mă bucur să constat că cei de la Bruxelles nu se mai lasă duşi de nas de discursul duplicitar al celor din acest guvern (aşa cum au făcut şi alţi lideri ai PSD în trecut, când erau mieluşei cu căciula în mână la Bruxelles şi paralei acasă, în faţa camerelor de luat vederi) şi le spun lucrurilor pe nume. Spun exact ceea ce strigă românii în stradă de mai bine de un an şi jumătate", a arătat Cioloş într-o postare pe Facebook.El adaugă că Uniunea Europeană nu poate face lucruri în locul României, pentru că 'nu e treaba sa şi nu e soluţia durabilă pentru noi'.

"Avem UE de partea noastră atunci când cerem cinste, onestitate, dar ce avem de făcut nu poate fi asumat de nimeni altcineva în afară de noi înşine. Mă bucur să văd că partidele de opoziţie din Parlament caută soluţii pentru o majoritate parlamentară care să trimită acest guvern acasă. Sper să existe suficient de mulţi parlamentari care să-şi asume evidenţa că în acest moment România are nevoie de un nou guvern şi de un parlament relegitimat prin vot. Că, aşa cum o spun de ceva vreme, avem nevoie de alegeri anticipate. Avem nevoie de o majoritate parlamentară care să-şi asume o justiţie independentă, pentru ca, prin cinste şi onestitate, să putem investi într-o economie sănătoasă, în oameni care vor să muncească şi să câştige cinstit. Am văzut, în ultimele luni în care am avut întâlniri în ţară, că încă mai există oameni cu determinare şi cu speranţa că putem urni lucrurile din loc dacă nu ne lăsăm pradă pesimismului, urii şi neîncrederii. Şi dacă pornim de pe baze noi, cu un proiect care să construiască, nu doar să dărâme. Să construiască împreună cu toţi cei de bună credinţă", a menţionat Dacian Cioloş.