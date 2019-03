Dacian Cioloș se VICTIMIZEAZĂ - De când a intrat în politică, 'e total expus, atacat toată ziua' și catalogat 'fără dovezi'

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercuri, la Botoşani, că decizia de a se implica în mod direct în politică, prin crearea formaţiunii pe care o conduce acum, a reprezentat un risc foarte mare pentru el şi familia sa.

Cioloş a susţinut că adversarii politici, în special social-democraţii, recurg la denigrarea sa şi a colegilor săi, fără a comenta programul politic al Alianţei 2020 USR- PLUS, conform Agerpres.

"Mi s-au reproşat tot felul de lucruri, că nu am intrat într-un partid sau altul. Păi, lucrurile astea sunt decizii importante pe care le iei ca persoană. Eu acum sunt total expus, eu şi familia mea, pentru că am făcut acest pas spre politică, pentru că, în mod clar, îi încurcă pe unii, dar asta e problema lor şi asta simt pe pielea mea. Deciziile astea se iau într-un mod foarte serios. Eu a trebuit să judec şi să iau în calcul multe elemente înainte de a lua această decizie", a afirmat Cioloş.

Întrebat la ce riscuri se expune ca urmare a implicării directe în politica din România, Cioloş a răspuns: "La riscurile pe care le vedeţi: să fiu atacat toată ziua, să fiu făcut în toate felurile fără dovezi, pentru că până acum nu s-au adus dovezi pe nimic din ceea ce am fost acuzat, că nu ştiu ce relaţii am avut cu Soros, că sunt vândut străinilor, că am nu ştiu ce relaţii cu nu ştiu ce servicii de informaţii, că sunt ultranaţionalist şi aşa mai departe. Şi sunt multe alte lucruri care o să iasă. Nu au ieşit lucruri legate de corupţie, pentru că ... cu asta au încercat unii să mă agaţe".