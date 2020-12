Dacian Cioloș spulberă oferta lui Ludovic Orban: 'Am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început'

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seară, în timpul ședinței PNL în care se discută varianta ca Ludovic Orban să revină premier, un mesaj tranșant împotriva acestui scenariu.

„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Liderii USR PLUS au primit cu reticență propunerea ca Ludovic Orban să revină premier, spun surse din alianță pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Reacțiile au fost vehemente împotrivă”, au relatat sursele citate. Chiar dacă celor din USR PLUS le-ar conveni să ia șefia Camerei Deputaților pentru că pleacă cu șansa a doua să dea premierul, totuși în alianță s-a discutat, au spus surse din USR PLUS pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că Ludovic Orban este asociat cu eșecurile și gafele fostului Guvern și cu tot ce au criticat USR PLUS până acum, astfel că alianța ar putea fi taxată de propriul electorat pentru inconsecvență.

„Reacțiile au fost vehemente împotrivă”, au relatat sursele citate. Chiar dacă celor din USR PLUS le-ar conveni să ia șefia Camerei Deputaților pentru că pleacă cu șansa a doua să dea premierul, totuși în alianță s-a discutat, au spus surse din USR PLUS pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că Ludovic Orban este asociat cu eșecurile și gafele fostului Guvern și cu tot ce au criticat USR PLUS până acum, astfel că alianța ar putea fi taxată de propriul electorat pentru inconsecvență.

Ludovic Orban s-a autopropus marți premier la întâlnirea cu liderii USR PLUS și UDMR.

Președintele Klaus Iohannis nu a respins din fașă ideea reinstalării ca premier a lui Ludovic Orban, spun surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Poziția șefului statului este că dacă se va contura o majoritate parlamentară în jurul lui Ludovic Orban, atunci el va analiza varianta, potrivit surselor citate. Cu alte cuvinte, Klaus Iohannis așteaptă să afle dacă USR PLUS și UDMR acceptă o asemenea soluție.

Varianta ca Ludovic Orban să revină premier a apărut după blocajul de la negocierile pentru formarea Guvernului. USR PLUS solicită funcția de premier sau funcția de președinte al Camerei Deputaților, ori cu actuala propunere de premier a PNL, Florin Cîțu, șefia Camerei Deputaților este revendicată de USR PLUS. Cum însă și Ludovic Orban vrea aceeași poziție, discuțiile sunt paralizate.

Citește și: Jocul majorităţilor în Parlament: Combinaţiile în care ar putea guverna PNL sau PSD .