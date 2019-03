Dan Barna exultă după decizia ÎCCJ: 'Este o victorie a democraţiei în România şi cuvintele nu sunt mari deloc'

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbătă, la Arad, că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a permite Alianţei 2020 să participe la alegeri "este o victorie a democraţiei", în timp ce "decizia superficială" a BEC " risca să ne ducă în zona fostelor state sovietice".

Prezent într-o conferinţă de presă la USR Arad, preşedintele partidului, Dan Barna, a comentat decizia ICCJ cu privire la contestaţia depusă în urma decizie BEC de a nu permite Alianţei 2020 să participe la alegerile europarlamentare.

"Este o victorie a democraţiei în România şi cuvintele nu sunt mari deloc, este o decizie prin care România rămâne în Europa. Decizia BEC, o decizie superficială aş spune, risca să ne ducă în zona fostelor state sovietice, în zona asiatică a dictaturilor, în care decizia unui om sau decizia luată pe baza unei chichiţe birocratice împiedică, şi ar fi împiedicat şi în România, partide susţinute de cetăţeni să participe la alegeri. Nu există un drept constituţional mai consistent în materie electorală decât dreptul de a candida, dreptul de a putea să te prezinţi în faţa cetăţenilor cu un program, cu o viziune, cu o perspectivă. Interzicerea acestui drept, cum a încercat să facă BEC, era de neacceptat", a declarat liderul USR, conform agerpres.ro.



Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au votat vineri în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS, după ce Biroul Electoral Central a publicat joi decizia prin care a respins protocolul de constituire a alianţei electorale "Alianţa 2020 USR PLUS", motivul invocat fiind acela că cererea de admitere a protocolului a fost formulată de Dan Barna şi Dacian Cioloş care nu au calitatea de reprezentanţi ai USR şi, respectiv, PLUS.