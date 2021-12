Dan Barna îi acuză pe miniștri de lașitate, în urma protestului de la Parlament: 'Să vină să discute şi să prezinte bugetul'

Vicepreşedintele USR Dan Barna le-a cerut, marţi, miniştrilor să vină în Legislativ, la dezbaterile din comisii privind proiectul de buget, reproşându-le că dau dovadă de laşitate în urma protestului de la Palatul Parlamentului.

"Tocmai se dezbate în comisiile parlamentare bugetul şi constatăm că miniştrii guvernului Ciucă, un guvern pretins al stabilităţii, refuză să vină, cu laşitate, la dezbaterile bugetului pe ministere, în cadrul comisiilor, speriaţi - vezi, Doamne - de protestul cu accente violente desfăşurat de susţinătorii celor de la AUR. În loc să dea un mesaj de solidaritate, un mesaj de încredere, de care România are atâta nevoie, vedem că acest guvern se fereşte la cea mai mică adiere de protest care s-a desfăşurat în această dimineaţă la Parlament", a arătat Barna într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, opţiunea miniştrilor de intra online la dezbateri transmite în rândul populaţiei un sentiment de neîncredere."Cer miniştrilor din acest guvern să vină în comisiile parlamentare şi să discute şi să prezinte bugetul în cadrul Parlamentului - punctul zero al democraţiei -, pentru că această scuză jenantă şi exemplul de laşitate pe care îl dau nu face decât să ducă mai departe în rândul populaţiei sentimentul de neîncredere şi de incapacitate al unui guvern care nici la dezbaterea legii bugetului, cea mai importantă lege a unei legislaturi parlamentare - refuzând să discute lucrul acesta şi spunând că intră online, nu fac decât să arate laşitate şi incapacitate de a menţine guvernarea ţării", a declarat Barna.El l-a criticat pe ministrul de Interne, Lucian Bode, pentru faptul că "nu este capabil să organizeze nişte dispozitive de jandarmi" pentru un protest anunţat în urmă cu mai bine de o săptămână. Barna a reiterat punctul de vedere al USR conform căruia Bode ar trebui să îşi dea demisia."Este de neacceptat ca în cadrul unui protest anunţat, organizat, previzibil, forţele de jandarmi să fie atât de diafane, încât protestatarii să intre în curtea Parlamentului, să vandalizeze maşini, să forţeze intrări - lucruri care s-au întâmplat în această dimineaţă şi care nu fac decât să transmită un sentiment de incertitudine, mai ales că am văzut şi în interiorul Parlamentului manifestarea domnului Simion şi a celor de la AUR, care au încercat să busculeze conducerea şedinţei şi să blocheze sesiunea de vot final", a spus el.