Dan Barna, optimist că Guvernul Dăncilă va pica: 'Colegii mei vor fi toţi prezenţi la moţiune. La USR nu există niciun fel de risc'

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, joi, că toţi parlamentarii partidului sunt prezenţi la şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, cu o singură excepţie, el declarându-se optimist în privinţa adoptării moţiunii de cenzură.

"Colegii mei vor fi toţi prezenţi la moţiune. Avem o singură colegă care are o problemă medicală majoră şi nu poate să participe, să fie aici alături de noi. În rest, suntem toţi aici, vom vota la vedere, transparent. La USR nu există niciun fel de risc. Suntem bloc pe un singur mesaj: România trebuie să se facă bine. Primul pas este adoptarea moţiunii împotriva Guvernului Dăncilă, după care putem intra în anticipate, astfel încât în 3-4 luni să ieşim din criza politică. Sunt foarte optimist, am încredere că moţiunea va trece", a afirmat Barna, conform agerpres.ro El a adăugat că, prin această moţiune de cenzură, Parlamentul are "şansa" de a da jos Guvernul Dăncilă."Vedem ameninţările, şantajul. Am auzit cu toţii înregistrările şi declaraţiile doamnei Dăncilă. Parcă în momentul de faţă România chiar e condusă de un grup infracţional organizat. În momentul de faţă, este o mare şansă pentru Parlamentul României să rezolve această situaţie", a susţinut liderul USR.