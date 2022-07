Dan Petrescu, înainte meciului cu Sepsi OSK: 'Nu ne permitem să pierdem Supercupa'

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, că formaţia sa nu îşi permite să piardă Supercupa, programată sâmbătă, împotriva deţinătoarei Cupei României, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

"E un meci cu un trofeu pe masă şi nu mai contează că noi am jucat un meci oficial, iar ei nu. Nu mai contează nici dacă eşti în formă sau nu, contează doar să câştigi trofeul. Nu contează nici cum joci. Degeaba ajungi într-o finală dacă o pierzi, aşa şi acum. Noi nu ne permitem să pierdem Supercupa. Vrem să câştigăm, dar îi respectăm pe cei de la Sepsi. Au un lot fantastic şi, în opinia mea, e o echipă care nu are cum să piardă play-off-ul în acest sezon. Sunt convins că mâine va fi un meci echilibrat şi micile detalii vor stabili învingătoarea. Absenţi îi avem doar pe George Birligea şi Sergiu Buş, ambii accidentaţi. Vor fi schimbări foarte multe faţă de meciul din Armenia (n.r. - meciul cu Piunik Erevan din prima manşă a turului I preliminar al Ligii Campionilor), de aia am făcut un lot mare. De la meci la meci vor fi schimbări mereu la noi", a spus Petrescu, potrivit Agerpres.

Referitor la faptul că Supercupa va fi primul meci în care se va folosi tehnologia VAR în fotbalul românesc, tehnicianul a afirmat: "Ieri am avut o vizionare de o oră şi ceva pentru a înţelege sistemul VAR... au fost foarte multe întrebări şi mi-am dat seama că vor fi multe probleme. De exemplu, arbitrul decide dacă merge să se uite la fază sau nu. Deci până la urmă tot arbitrul decide. Însă cred că se vor mai linişti treburile la ofsaid cu VAR-ul. Acolo nu mai există dubii pentru că linia arată clar. În schimb, la penalty-uri vor mai fi probleme, aşa cred eu. Eu nici acum nu înţeleg când e henţ şi când nu e. Dar per total cred că vor fi mai puţine probleme ca în trecut. Însă nu cred că VAR va rezolva toate problemele din fotbal. Sper să nu mai fie certurile din trecut".

Dan Petrescu susţine că obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competiţiile naţionale în sporturile de echipă impusă de ministrul Eduard Novak nu poate fi aplicată în fotbal.

"Nu cred că la fotbal se poate, e imposibil. Toate cluburile şi-au făcut deja loturile, nu poţi să impui acum să dai jucătorii afară. Mie nu-mi plac regulile astea, cum e şi cea cu Under 21... nu-mi plac, nu au adus nimic fotbalului. De când se aplică, fotbalul a luat-o în jos în România, deci nu ne-a ajutat cu nimic. Că se iau punctele echipelor după sezonul regulat iar nu ajută la nimic. Aşa şi cu jucătorii români... dacă sunt buni, ei joacă, dacă nu, nu-i bagi. Totul trebuie să fie liber, dar nu cred că ar fi corect să se dea o asemenea decizie acum, în acest sezon. Dacă va fi în viitor, nu ar fi prima decizie care nu-mi convine mie", a explicat Petrescu.

În aceeaşi conferinţă de presă, căpitanul formaţiei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat că obiectivul său este să se întoarcă acasă cu Supercupa.

"Va fi un meci foarte greu, noi venim cu ambiţie să ducem acest trofeu la Cluj. Mai avem loc pentru un trofeu, dacă nu, vom face noi loc. Ăsta e obiectivul nostru, să câştigăm mâine, pentru că jucăm cu un trofeu pe masă. Cei de la Sepsi nu au o tradiţie cu trofeele. E un club nou, dar a făcut performanţă în acest sezon. Are jucători buni, cu experienţă care cu siguranţă vor şi ei să câştige. Însă noi trebuie să fim mai puternici şi să luăm trofeul. E bine că a fost introdus şi VAR pentru că poate nu vor mai fi discuţii. Dar să vedem ce va fi, eu zic că vor fi în continuare", a spus Camora.

Supercupa României la fotbal, în care se vor întâlni campioana CFR Cluj şi deţinătoarea Cupei României Sepsi OSK este programată, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul "Francisc Neuman" din Arad.