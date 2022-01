Dan Petrescu surprinde: Când dai trei goluri în deplasare şi nu câştigi, nu ai cum să iei campionatul

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat foarte supărat la finalul meciului cu FCSB de faptul că formaţia lui nu a câştigat după ce a condus cu 2-1 şi 3-2, conform news.ro.

"Dacă la începutul meciului îmi spuneai că facem egal, aş fi fost fericit. Dar când conduci cu 2-1 şi 3-2... Nu îmi aduc aminte la CFR când am condus aşa şi am fost egalaţi. Cred că e prima oară în cinci ani. Normal că sunt trist şi supărat. Când ai 3-2 în minutul 92 şi fac două schimbări şi fundaşul care intră (n.r. - Cestor) nu sare... Nu ştiu ce a fost acolo, trebuie să văd faza mai bine. Mă aşteptam totuşi ca un fundaş fresh să intre şi să dea în minge, mai ales că erau trei fundaşi centrali. Regret că am făcut acea schimbare. Sunt supărat pe toţi, pe mine şi pe toată lumea. Poate la rece, când mă voi calma, voi aprecia acest punct important, dar victoria era senzaţională. Când ai 3-2 în minutul 93 nu ai voie! Când dai trei goluri la FCSB acasă şi nu câştigi... Nu ajungem campioni aşa niciodată. Când dai trei goluri în deplasare şi nu câştigi, nu ai cum să iei campionatul. Vedem ce va fi! Am luat trei goluri şi într-un amical cu o echipă din Spania, dacă vom continua aşa, titlul se va duce în altă parte. Am luat o dată cu Poli Timişoara, când am pierdut, 4-3, dar a fost o dată şi a fost o întâmplare. Acum, dacă nu e întâmplare... E clar că FCSB are jucători extraordinari. Aţi văzut calitate, mai ales în repriza a doua, dar dacă vrem să facem faţă în campionat şi în Europa, trebuie să ne apărăm mai bine ca echipă. (n.r. - despre schimbarea sisstemului echipei FCSB după pauză, cu trei fundaşi centrali) În momentul în care dau două goluri, înseamnă că a mers. E clar că intrarea lui Vinicius a adus un plus, e un jucător important. A avut şi Gabi Debeljuh o fază, putea să facă 3-1, dacă făcea 3-1, poate era mai greu pentru ei. Cu această calitate pe care o au... De la mijloc în sus, cred că au zece jucători foarte buni şi pot bate pe oricine, orcând. Eu am zis că FCSB are un campionat excelent până acum şi sunt sigur că vor câştiga multe meciuri la ce lot au. Debeljuh a avut problema aia la început cu mine şi de atunci e mereu foarte bun şi în pregătire a fost foarte bun, a alergat pentru echipă, în afară de goluri, a jucat excelent. Greu să mai găseşti un atacant care face şi faza defensivă şi dă goluri. Depinde de el să rămână concentrat, motivat şi umil, că aşa îmi plac mie jucătorii, să nu şi-o ia în cap. Păcat de golurile lui, pentru că era o victorie fantastică. (n.r. - dacă a greşit Hindrich la vreun gol) E tânăr, a făcut un campionat senzaţional, nu ne gândeam nicidată că el va fi titular. Prin aceste meciuri creşte şi el. Nu ştiu dacă a greşit, că nu am văzut golurile, dar nu cred că putea să facă ceva la vreun gol şi chiar dacă a greşit nu avem cum să dăm vina pe el, e doar un copil, e la început. Antrenorul de portari o să aibă o discuţie cu el şi o să vorbească, eu nu prea mă bag peste antrenorul de portari", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol după minutul 90.