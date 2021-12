Dana Budeanu desființează formularul digital de intrare în România: 'Cum să trec adresa, ce sunt în arest la domiciliu, să știe miliția unde sunt?'

Persoanele care intră în ţară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), începând de luni, 20 decembrie. Dana Budeanu critică în stilul caracteristic decizia autorităților. „Cum să trec adresa, ce sunt în arest la domiciliu, să știe miliția unde sunt?”, susține Dana Budeanu.

„AU!

DECI! EU AM PLECAT CU MASINA DIN ARAFATENIA, AM TRECUT PRIN CALACHENIA, VRÃJÃLENIA, MICRONENIA, TESTÃRENIA SI AM AJUNS IN ROMANIA! ASA SI? CUM STIE CINEVA CU CINE AM INTRAT EU IN CONTACT? UNDE AM INTRAT? AHAHAHAHAHAHA!

CUM STIE CINEVA CA AM INTRAT EU IN CONTACT CU UN CALACHE????

CUM SA TREC ADRESA, CE S IN AREST LA DOMICILIU, SA STIE MILITIA UNDE SUNT? STAU UNDE VREAU! CUM ADICA? AHAHAHAHAHAHAHA! DE EXEMPLU EU CAND VIN IN ROMANIA, IMEDIAT MA DUC IN MUNTII APUSENI INTR UN SAT SUS DE TOT SI MA IZOLEZ ASA CA SA MA REGASESC, VA ASTEPT!”, scrie Budeanu pe Facebook.

Formularul digital conţine următoarele informații: numele şi prenumele, datele de identificare şi de contact; țara, regiunea şi localitatea de unde călătoreşte spre România, inclusiv cele tranzitate; localitatea şi adresa de destinaţie în România; mijlocul de transport cu care călătoreşte spre România; data intrării în România; datele minorilor însoţitori, dacă este cazul.

Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România şi va fi verificat odată cu cartea de identitate sau a paşaportului în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră

Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Cei care nu completează documentul riscă o amendă cuprinsă între 2.000 de lei și 3.000 de lei.