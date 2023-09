Dana Budeanu, despre șpaga primită de Dumitru Buzatu: E normal să ai o recompensă - Vedeta le dă lecții 'de furat' politicienilor

Dana Budeanu a reacționat dur în cazul șpăgii primite de baronul vasluian, Dumitru Buzatu. Vedeta susține că toți politicienii fură, însă ar trebui să facă acest lucru cu simț de răspundere și cu o oarecare doză de corectitudine față de cetățeni.

Dana Budeanu a venit cu noi dezvăluiri incendiare, în contextul în care lumea politică este zdruncinată de un nou scandal. După ce președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins de procurorii DNA cu o șpagă de 1,25 milioane de lei, vedeta a ținut să le explice atât politicienilor, cât și cetățenilor, de ce nu este atât de grav ca unii oameni cu funcție importantă să fure.

Dana Budeanu dă de pământ cu clasa politică, după șpaga baronului vasluian

Scandalul în care fostul membru PSD, Dumitru Buzatu, a fost prins cu o șpagă de 1,25 milioane de lei în portbagaj, a zguduit clasa politică din temelii. În acest context, invitată în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Dana Budeanu le-a dat o lecție usturătoare politicienilor țării. Vedeta susține că toți oamenii importanți fură, indiferent de coloratura politică, domeniu sau țară, însă chiar și acest lucru trebuie făcut într-un mod inteligent, mai ales în actualul context în care se apropie alegerile naționale.

„Este doar începutul. Început pornit din 2020. Nu sunt atenți, nu sunt organizați. Bani mulți sunt sutele de milioane de euro din pandemie, nu 200 de mii, la nivel de cariera de 30 de ani. L-au facut țiplă. Nu e nici prima, nici ultima din județele din România, ca e PNL sau PSD, în ultimii 30 de ani. Ăia care țin județul ca o floare, dacă iau 10% vă deranjează? Nu încurajez corupția, dar cumva vreau să fim corecți unii față de alții. Nu sunt pro furt, dar nu am nimic împotrivă cu baronii, cu șefii de mari companii, cu primarii, cu șmecherii care au reușit să facă ceva în țara asta, respect. Punct. E normal, dacă ești într-o funcție publică, și faci ceva pentru oameni, e normal să ai bani ca recompensă. Nu sunt de acord cu ieșirile niciunui politician pe acest subiect. Tăceți, că toți ați facut combinații 30 de ani. Sunt niște aberații de nedescris. Fiecare a făcut, la unii se numeste lobby, la unii se numește șpagă”, a declarat Dana Budeanu.

Influencerița a afirmat că este deja o procedură standard ca, înainte de alegeri, multe capte politice să cadă, fie din motive de corupție ori de alte incompatibilități. Dana Budeanu are și un sfat pentru actualii guvernanți ai țării. Ea le recomandă să se coalizeze și să facă ceva util pentru țară din puținul bine pe care l-au reușit de când se află la conducerea statului.

„Asta e procedura, înainte de alegeri se trezesc toți. Dați afară toate gagicile, toate amantele din Parlament. Ce a pățit domnul Buzatu o să mai pațească 50 în acest an. Acești neterminați așa au intrat în politică, nu că fură, rup în două. Vă uniți, mai e un an, lași combinația un an, ai pus stop, oricum sunteți înregistrați jumate, PNL este înregistrat în proporție de 70% de USR. O sa vi le scoată în 2024. Aveți un an, strângeți rândurile, trebuie să rămâneți împreună, altfel vine Kovesi și vă duceți la puscărie. Nu mai faceți nimic, nici gagici, nici nimic, un an, e ca un post. Dacă l-a prins pe Buzatu cu 250 de mii de euro, sa se ducă, să se facă. Trebuie să te dea jos, nu o sa mai conteze că ai luat pixuri sau că ai luat 200 de mii de lei. Toți sunteți înregistrați, toți aveți dosare în sertar hastagiștilor, sunteti făcuți în mare parte de gagici. O să se gândească care, ăla eu, ăla eu. Niciuna nu va iubește”, a mai spus Dana Budeanu la România TV.