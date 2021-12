Dana Budeanu îl contrează dur pe Bogdan Chirieac: În ce calitate dai sfaturi? Am mai multe școli decât mulți la un loc și nu mă înțep!

Dana Budeanu îl contrează puternic pe Bogdan Chirieac care într-un comentariu la o dezbatere TV a lăsat să se înțeleagă că doar proștii nu se vaccinează anti-Covid. El le-a cerut românilor ”cu școală” să aibă grijă de ei în această perioadă pentru că vine Valul 5 de care îi este foarte teamă. Dana Budeanu îi spune acestuia că are școală ”mai mult decât alții la un loc” și că nu se va vaccina și îi cere să nu mai panicheze lumea pentru că oricum Valul 5 va veni peste tot în Europa, deci și în România.

”Toată Europa are certificatul, mai puțin România. Nu există soluții colective anti-COVID în țara noastră, cu regret spun asta. Cine are școală să se ferească, să meargă să se vaccineze, să își facă doza booster, să aibă mască, să păstreze toate măsurile necesare, cine nu, o să avem iar 25 de mii de decese, îmi este foarte teamă de valul care urmează acum."

AOLEU! ATI CALATORIT IN EUROPA ACUM SI E CERTIFICAT PESTE TOT? NU ESTE ADEVARAT! IN CE CALITATE SI BAZAT PE CE STUDII RECOMANDATI INTEPATU’? IN CALITATE DE JURNALIST? CONCRET! CONCRET, NU SE CUNOASTE ORIGINEA BOLII LU CALACHE, ASADAR NICIUN TRATAMENT EXACT! CORECT? CORECT! CIFRELE NU LE DAM NOI, LE DAU SEFII LA LUME, LE AM URCAT PE APLICATIE, AU FOST PUBLICATE DE ‘THE ECONOMIST’! VORBA DOCTORULUI MARINESCU: “VALU CINCI VINE ORICUM, NU CONTEAZA CE FACEM”! CALENDARUL ESTE CUNOSCUT! MINT? NU! NU MAI DECREME DE IERI, DOMNUL RAFILA A CONFIRMAT FAPTUL CA INCA SE FAC CERCETARI LA NIVEL EUROPEAN, IN LEGATURA CU NIVELUL SI TIPURILE DE ANTICORPI! DESPRE CE VORBITI EXACT? VA SPUN EU, DESPRE NIMIC CONCRET!

VIN SARBATORILE, LASATI LUMEA IN PACE CU ACESTE PANICI NEFONDATE SI BAZATE DOAR PE UN CALENDAR IMPUS!

PS: AM MAI MULTE SCOLI DECAT MULTI LA UN LOC SI NU MA INTEP, E OK!