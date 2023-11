Dana Budeanu îl strivește sub toc pe Rareș Bogdan: Rolexul e de la soție dacă e scump

Dana Budeanu îl ia din nou în colimator pe Rareș Bogdan. După ce l-a poreclit Rareș Ruj Roz din cauza faptului că politicianul este extrem de atent la imaginea sa, Dana Budeanu comentează cu umor scandalul Rolex.

„Nu s-a gandit in veci ca-i va iesi de sub haina si cred ca nu are altul. De la sotie, daca e ceva mai scump. Daca traiesti in abundenta, asta e rutina ta. Dar ascultati cat de fraieri sunt toti. Eu sunt politician, imi fac ziua si le trec pe toate ca sunt cadouri de ziua mea. Si gata. În momentul în care ești atât de preocupat de acest palier al vieții tale, cu siguranță ești mai puțin preocupat de restul, pentru că un bărbat care stă de dimineața până seara și se trage în poze cu hainele sau se uită în oglindă sau își face combinații pe culori de la ciorăpel până la batistuță, nu e bărbat. Bărbații nu au cum să stea în oglindă cât stau femeile. Nu au cum, că de aia bărbatul e bărbat și femeia e femeie“