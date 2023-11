Daniel Fenechiu, scut în jurul lui Florin Cîțu: 'Nu este treaba politicienilor să stabilească cine este de vină. ÎCCJ va stabili dacă este vinovat sau nu'

Liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, membru al Comisiei juridice, a declarat miercuri, în replică la declarațiile liderului PSD (n.red Lucian Romașcanu), că nu este treaba politicienilor să stabilească cine este de vină. „ÎCCJ va stabili dacă Florin Cîțu este vinovat sau nu”, a spus Fenechiu.

„L-am auzit pe liderul PSD (n.red Lucian Romașcanu) într-un discurs extrem de analitic și pot fi de acord cu o singură afirmație, și anume că justiția trebuie să-și urmeze cursul și trebuie să facă dreptate. În rest, a fost un discurs politic care nu are nicio legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Este puțin important cum a devenit Florin Cîțu președinte de partid, prim ministru. Florin Cîțu este în fața noastră și DNA-ul ne spune: lăsați-ne să-l cercetăm, că noi susținem că el a dat un „tun”, cum spune colegul de la PSD, de un miliard de euro. Sună fabulos de sonor. Un miliard de euro. (...) Florin Cîțu spune așa: nu există niciun prejudiciu, pentru că vaccinurile care au fost plătite sunt cele care au fost livrate. Cele care nu au fost livrate nu au fost plătite. Florin Cîțu spune „nu eu am semnat contractul care prevedea 90 de mil de doze, contractul a fost semnat cu un an înainte de președinta Comisiei Europene”. (...) Are dreptate Cîțu, au dreptate procurorii DNA, au dreptate cei care îl acuză, au dreptate cei care îl apără? Cu siguranță cineva are dreptate. Dar cred că nu este treaba nici a liberalilor, nici a useriștilor, nici a pesediștilor, nici a auriștilor să stabilească cine este de vină. ÎCCJ va stabili dacă este vinovat sau nu. Dacă este vinovat va plăti, dacă nu este vinovat nu va plăti și o să vedem la momentul acela”, a spus Fenechiu.