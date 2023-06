Deputatul PSD Daniel Ghiță acuză că în PSD s-a instaurat dictatura. S-a dat ordin să votăm cum vrea partidul acuză Ghiță.

"Mă sună dimineața un coleg de la PSD ( prieten bun) Daniele s-a dat ordin în PSD: cine votează după buna știință, si nu după ordinul de partid o sa fie dat afară! Deci se instaurează dictatura în PSD ?

Nu mai avem voie să fim demni, patrioți adevărați ? Nu avem voie să apărăm valorile românești ? Nu avem voie să apărăm neamul românesc ? Continuăm cu slugărnicia?

Am să votez in continuare pentru România si neamul românesc! Nimeni nu îmi poate lua dreptul la libere exprimare. Politrucii care cred, că poată să treacă peste voința poporului, vor plăti, scump. Istoria nu vă iartă.

In mandatul meu am fost loial față de neamul românesc! Am fost vocea tuturor. Nu mi-a fost frică să votez ceea ce cred eu că este corect.

Toate voturile mele au fost date cu bună credință. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu!

Îmi asum, nu imi este frică!" , scrie Daniel Ghiță pe Facebook.