Dănuţ POP: Al doilea proiect important pentru români

Președintele PER, Dănuț Pop, prezintă al doilea proiect important pentru români și susține că Rareș Bogdan trebuie să-și convingă să adopte cele mai dorite legi din România.

Proiectul PER care prevede interzicerea exportului de buștean si cherestea, dezbătut în cadrul grupurilor de lucru PSD-PER este pe cale să devină realitate. Înaintată în Parlamentul României de către Liviu Dragnea, propunerea legislativă care prevede interzicerea pe 10 ani a exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund, cherestea și lemn de foc începând cu anul 2020, a fost înregistrat, miercuri, la Senat, urmând să fie dezbătut în comisiile de specialitate, apoi adoptat în plenul Senatului, ca primă Cameră sesizată.

Necesitatea unei schimbări legislative in legătură cu tăierile pădurilor din România este evidentă si indiscutabilă. Adoptarea acestui proiect de lege este acum în responsabilitatea și votul parlamentarilor români.

Ca ecologiști și buni romani, noi, PER, am dus o muncă grea în realizarea unor proiecte importante pentru țară și este necesar ca împreună să continuăm ceea ce am început sa construim, indiferent de culoarea politică, nu pentru PER, nu pentru beneficiul vreunei persoane sau partid, ci pentru România.

Facem apel către toate partidele parlamentare, cu reprezentanți în Senat si Camera Deputaților, să lase orgoliile de-o parte, să înțeleagă importanţa acestui proiect legislativ și că pădurile sunt un component esențial al mediului înconjurător, cu valențe mult mai mari decât cele economice, și să voteze pentru interesul României.

Acum este momentul ca liderii opoziției să-și arate influența în partidele pe care le conduc, iar pentru prima dată, Rareș Bogdan are șansa de a-și lămuri colegii PNL-iști pentru adoptarea celei mai dorite legi din Romania