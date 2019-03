Deces suspect în București : O femeie a fost găsită moartă de forțele care interveneau la un incendiu - Soțul victimei a fost IMOBILIZAT și dus la poliție

Politistii si procurorii din Bucuresti investigheaza conditiile in care o femeie de 62 de ani din Bucuresti a murit. Decesul a fost descoperit in urma unei interventii la un incendiu. In apartament se afla si sotul victimei, iar acesta a fost dus la sectie, din cauza comportamentului agresiv.

"Astăzi, in jurul orei 17. 00, Secția 11 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că într-un apartament din zonă de competență este un incendiu în desfășurare.

La fața locului s-au deplasat agenți de siguranță publică, care împreună cu un echipaj SMURD au reușit să pătrundă în apartament. In interior au găsit două persoane, soț și soție, de 67 și respectiv 62 de ani, femeia fiind decedată.

Întrucât soțul manifesta un comportament agresiv a fost imobilizat și condus la sediul subunității.

La fața locului s a deplasat echipa de cercetare a Serviciului Omoruri sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Se efectuează cercetarea la fața locului urmând a se stabili cauzele și condițiile in care s a produs decesul persoanei", transmit politistii.