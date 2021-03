Decizia RIDICĂRII carantinei din Timișoara, SCURSĂ pe surse înainte de vot: proprietarii de terase vor avea controale la sânge

Decizia ridicării carantinei în Timișoara a fost luată neoficial, iar informația a apărut deja pe surse. Chiar ieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, declara că măsura prelungirii carantinei nu se mai impune, după ce restricțiile de la nivel național au fost înăsprite. Astăzi, CJSU se va întâlni și va decide dacă măsura va fi sau nu prelungită. Dacă măsura va fi ridicată, e important de spus că rata de infectare din Timișoara e mai mare acum ca la momentul impunerii restricțiilor. În 6 martie, când s-a luat decizia, Timișoara avea 7.48 la mie rată de infectare, iar ieri, la peste 3 săptămâni de la luarea deciziei rata de infectare era de 7.92 la mie.

"Eu, din câte ştiu, se lucrează la această analiză DSP care trebuie avizată de INSP şi care va face o recomandare pentru sau împotriva carantinării. Poziţia mea a fost deja săptămâna trecută. Eu am spus săptămâna trecută, înainte să existe o direcţie clară de la nivel naţional despre ce fel de restricţii sunt necesare, am spus prelungim doar pentru 7 zile pentru că mă aştept ca Guvernul României să îşi clarifice direcţia strategică în care vrea să meargă. Deciziile au fost luate şi, în acest context, eu personal nu văd de ce ar fi benefic să amestecăm măsura carantinării cu alte măsuri care sunt şi mai stricte decât carantina. Cred că asta duce la o concluzie care nu este productivă. Cu restricţiile naţionale în vigoare pentru municipii cu o rată de incidenţă peste 7.5%, Timişoara se încadrează în categorie, şi cred că aceste restricţii sunt clare şi nu are rost să le amestecăm cu continuarea măsurii carantinării. Asta va fi poziţia mea mâine (miercuri - n.r.) în CJSU. Nu cunosc încă recomandarea făcută de DSP, nu cunosc argumentele care ar putea să fie aduse pentru continuarea carantinei”, a declarat, marţi, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

Ridicarea carantinei înseamnă că mall-urile din oraș vor fi deschise chiar și în weekend, dar și că terasele se redeschid. De data aceasta însă patronii vor fi obligați să respecte distanțarea de 2 m între mese, pe care au încălcat-o pe parcursul întregii perioade în care terasele au funcționat în capitala Banatului.