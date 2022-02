Declaraţii marcante ale sportivilor şi oficialilor în cele două săptămâni de competiţie, la JO de iarnă

Jocurile Olimpice de la Beijing au fost bogate în succese, dezamăgiri şi controverse, rezumate prin cele mai marcate declaraţii, conform lefigaro.fr, potrivit news.ro.

"De ce ai renunţat? De ce ai încetat să lupţi? Explică-mi." Antrenoarea Kamilei Valieva, Eteri Tutberidze, după programul liber al patinatoarei ruse, afectată de testul pozitiv la un produs dopant şi care a fost în centrul atenţiei după acest caz.

"Anturajul ei nu-mi inspiră prea multă încredere, indiferent de ceea ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în viitor, cum să tratezi aşa un sportiv minor de 15 ani?"/ Preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional, Thomas Bach, despre lipsa de empatie a lui Eteri Tutberidze faţă de situaţia dificilă a Kamilei Valieva.

"Mă simt ridicol. Îmi pun multe întrebări. Sunt dezamăgită şi frustrată. Ştiu, de asemenea, că va exista această grămadă de comentarii urâte despre cât de lamentabil am eşuat în ultimele săptămâni. Este ciudat, dar nici măcar nu mi-e frică de asta pentru că nu mai am energie să-i dedic". "Regina" americană a schiului alpin Mikaela Shiffrin, anunţată vedetă a Jocurilor Olimpice, după a treia căzătură.

"Am avut cele mai bune două săptămâni din viaţa mea. Simt o recunoştinţă extraordinară şi un sentiment de împlinire după ani şi ani de muncă grea. Este ca şi cum ai lua o mare gură de oxigen". Schioarea chineză de freestyle Eileen Gu, după ce a câştigat a treia medalie.

"Nu am profitat în mod deosebit de emoţiile Jocurilor, dar aşa am vrut să abordez aceste curse, să rămân cu adevărat concentrat. Nu am fost acolo pentru a petrece, am fost acolo pentru a strânge medalii". Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, care a câştigat cinci dintre cele 14 medalii ale Franţei, inclusiv două de aur.

"Când s-au afişat rezultatele, nu am putut citi ecranul, nimic, am văzut complet neclar. Nu am putut vedea rezultatele sau clasamentul. Nimic. Am dedus doar auzind oameni ţipând. "Este ca şi cum ai fi într-o maşină de spălat cu emoţii". Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, campioni olimpici în proba de dans.

"Am băut un pahar de vin înainte de super-G... şi după aceea (coechipierii) mi-au scris pe uşă: Bea vin, schiază rapid. Aşa că am băut din nou cu ei ieri.” Elveţianca Michelle Gisin, după victoria la combinata alpină şi medalia de bronz în super-G.

"Nu m-am proiectat niciodată în viitor, am schiat, mi-a plăcut şi, cum eram bun, am continuat. Am trecut prin toate, dar nu m-am proiectat niciodată cu o medalie olimpică sau să câştig Cupe Mondiale sau altceva. Schiorul Clément Noël, care a câştigat aurul la slalom.

"Mi-ar fi plăcut să fiu la 80% din capacităţile mele! Din 10, îmi evaluez condiţia fizică la 5,5. Nu pot îndoi genunchiul.” Schioarea italiană Sofia Goggia după ce a câştigat argintul la coborâre, la trei săptămâni după o căzătură.

"Toată lumea credea că nu voi realiza mare lucru în viaţa mea, în cariera mea. Întotdeauna am simţit această nevoie de a dovedi ceva şi de a face asta iar şi iar, de asta sunt cel mai mândru.” Legenda americană la snowboard Shaun White, după ultima competiţie de half-pipe din cariera sa.

"Dacă vreţi să participaţi personal la sesiunile mele de antrenament, vă rog, sunteţi bineveniţi. (...) După ce aţi văzut cum ne antrenăm, dumneavoastră şi cititorii dumneavoastră nu vă veţi mai pune aceste întrebări. Rusul Alexander Bolşunov, triplu campion olimpic la schi fond, asupra îndoielilor provocate de performanţa sa.

"Când există atrocităţi privind drepturile omului în ţară şi o poziţie proastă cu privire la drepturile LGBTQ, acest lucru trebuie abordat de CIO.” Schiorul de freestyle britanic Gus Kenworthy.

"Am făcut nişte puzzle-uri, am terminat al doilea puzzle astăzi. Ambele erau pisici de pizza - pisici în spaţiu cu pizza.” Canadianca Cynthia Appiah, angajată în bob dublu, încercând să-şi distragă atenţia în bula de la Beijing.

"Carantina nu a fost uşor de suportat. Au fost multe zile epuizante, mai ales mental. Nu doresc asta nimănui.” Patinatorul artistic german Nolan Seegert, izolat după ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19.