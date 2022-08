Deja se știe: România se va confrunta cu o epidemie severă de gripă, în această iarnă

e prognozează forme de gripă severe în acest an, după ce, timp de doi ani am avut pandemie de coronavirus. Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, recomandă vaccinarea imediat ce vaccinul antigripal va ajunge în farmacii. Întrebată ce recomandări are pentru populație, în cazul unui val intens de gripă prognozat de autoritățile medicale, ce o să apară la întoarcerea elevilor la școală, Adriana Pistol, a spus că din punctul de vedere al asistenței medicale nu sunt probleme, scrie Mediafax.

„Dacă întrebați din punct de vedere a asigurării asistenței medicale, se va întâmpla exact același lucru, o fie la dispoziția tuturor. Oricum, oamenii este obișnuit și cu gripa, dar știți că și gripa poate să fie deosebit de severă câteodată. Astfel încât asigurăm pentru toată lumea asistența medicală, tratament la gripă. Avem tratament la Covid, de bine de rău avem”, a spus secretarul de stat din MS

Adriana Pistol a spus însă că gripa poate fi prevenită prin vaccinare.

„Reamintesc tuturor că gripa chiar poate fi prevenită prin vaccinare. Așa încât odată ce vaccinul devine disponibil în farmacii, invit pe toată lumea, indiferent de vârstă, să se vaccineze. Sigur că Ministerul aduce o cantitate pentru grupele la risc departe. Ceilalti. Este foarte indicat să se vaccineze când va fi disponibil în farmacii”, a mai spus Pistol.