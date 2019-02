Deputat Florin Roman, președinte al Comisiei de Administratie Publica: 'Recidivistii' din PSDragnea jefuiesc primăriile

Prin noua lege a bugetului de stat, primăriile și consiliile județene, sunt din nou jefuite și tâlhărite de guvernul “recidivist”PSDragnea. Spun recidivist, întrucât, anul trecut, prin așa zisa revoluție fiscală, guvernul PSDragnea a mai jefuit 10 miliarde din bugetele locale. Rămânerea impozitului la nivel local, in paralel cu trecerea finanțării in integralitate a sectorului social, înseamnă o creștere a veniturilor la primarii cu 17 % și o creștere a cheltuielilor cu circa 45%, adică un minus mediu de 28%, fata de anul trecut. Mai mult decât atât, se arunca in spinarea județelor și plata salariilor personalului neclerical, iar PSDragnea a redus și sumele pentru finanțarea programului “Laptele și cornul in scoli”, care devine o himera.

Practic, se dau noi cheltuieli către primarii pe partea sociala( persoane adulte cu handicap, copii cu handicap, salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap din municipii, orașe și comune) care echivaleaza cu oprirea oricărei investiții majore pe plan local. Practic, formula PSDragnea înseamnă ca marea majoritate a primăriilor din România, nu vor mai avea bugete de dezvoltare, ci doar bugete de funcționare, in cel mai fericit caz.

Ca in urma cu 15 ani. Pentru ca multe primarii mici vor trebui sa tragă obloanele. La nivelul județului Alba, bugetul de 75 de milioane de euro a fost jefuit de doua ori: cu 1 milion de euro in 2018 și cu 10 milioane de euro, acum. Practic, in doi ani, “recidivistii” lui Dragnea au jefuit 11 milioane de euro, numai de la CJ Alba. Mai pe întelesul tuturor, suma furată este echivalentul a jumătate din totalul investițiilor de dezvoltare din județul Alba, in ultimul an.