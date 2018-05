Deputatul Liviu Pleşoianu, anunţ INCENDIAR: 'Sesizarea mea cu privire la Kovesi și Coldea a ajuns la DIICOT!'/TEXTUL PLÂNGERII

"Sesizarea mea cu privire la Kovesi și Coldea a ajuns la DIICOT!", a anunţat, astăzi, pe Facebook, deputatul Liviu Pleşoianu, Acesta scris, pe reţeaua de socializare, un text amplu, prin care face public şi textul plângerii depuse.

Citeşte şi: Ponta comentează Legea salarizării: 'Forţare politică, heirupism, incompetenţă, politicianism, orgoliu!'

"În urmă cu două săptămâni, am sesizat Parchetul General cu privire la posibile infracțiuni contra securității naționale (pe baza afirmațiilor lui Sebastian Ghiță privitoare la faptul că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi ar fi "ofițeri ai unui serviciu secret străin"). Ei bine, am primit răspuns. De acest caz se va ocupa DIICOT. Voi urmări cu maxim interes ce se va întâmpla mai departe. Urmează să solicit actualizări de la DIICOT. Având în vedere că vorbim despre posibile infracțiuni contra securității naționale, dosarul ar trebui să constituie o maximă urgență!

Iată conținutul sesizării:

"Subsemnatul Pleșoianu Liviu Ioan Adrian, deputat în Parlamentul României, doresc să sesizez Ministerul Public cu privire la următoarea situație:

În cadrul unei serii de înregistrări / interviuri, difuzate și preluate la scară națională de către cea mai mare parte a presei (atât în anul 2017, cât și în anul curent), fostul deputat Sebastian Ghiță a făcut mai multe afirmații în ceea ce privește o posibilă TRĂDARE a interesului național de către domnul Florian Coldea și de către doamna Laura Codruța Kovesi. Înainte de a reda câteva pasaje ilustrative în acest sens, trebuie să menționez faptul că domnul Sebastian Ghiță (conform propriilor afirmații) face referire la anumite situații și momente în calitate de martor al acestora.

În data de 16 ianuarie 2017, a fost difuzată de către presă o înregistrare în care Sebastian Ghiță vorbește despre faptul că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi „sunt, de fapt, ofițeri ai unui serviciu secret străin”:

„Puterea lui Coldea asupra colegilor şi asupra celorlalte instituţii vine din relaţia sa de exlusivitate cu Kovesi. Amândoi sunt, de fapt, ofiţeri ai unui serviciu secret străin. Un serviciu secret al unei ţări partenere României, dar totuşi ai unui serviciu secret străin. Acesta este motivul pentru care Coldea obliga SRI şi pe colegii din SRI să o ajute pe Kovesi tot timpul, cu plagiatul, cu comisiile, cu orice, astfel încât Kovesi să rămână acolo în funcţie”.

În altă înregistrare, difuzată tot în 2017, Sebastian Ghiță detaliază și dă chiar numele unor „șefi ai stației CIA din România”:

„Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI. La K2, la K4 şi la T14. Acolo ne întîlneam de minimum două ori pe săptămană încă din anul 2010. Și a durat această serie de întîlniri pînă în anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întîlniri au existat în acești ani. La unele dintre întîlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un șef al stației CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezenţa doamnei Kovesi şi a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul şef al doamnei Kovesi. Iar al doilea este Eric Easley, poate actualul şef al doamnei Kovesi”.

De asemenea, în cadrul unui interviu difuzat anul acesta, Sebastian Ghiță reia afirmațiile din 2017 și le completează, adăugând un element de o maximă gravitate – faptul că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi ar fi primit ordine de la șeful antenei CIA din România, iar că unul dintre aceste ordine ar fi fost acela de a distruge trusturile de presă românești.

Într-o secvență a interviului, Sebastian Ghiță spune așa: „Evident că între Coldea și Kovesi erau și alte lucruri în afara celor de siguranță națională. Cred că SRI a ajutat-o mai mult pe Codruța decât pe alții. O ajuta și personal, și instituțional. Era meritul Codruței că stătea atât de aproape de Coldea. E o chestiune de evidență că Florian Coldea și Kovesi aveau legătură cu CIA. CIA are una dintre cele mai puternice ”antene” din zonă în România”.

Jurnalistul Ion Cristoiu, realizatorul interviului cu Sebastian Ghiță, completează informațiile:

„Sebastian Ghiță se întâlnea, alături de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din România. El spune că Dan Voiculescu și condamnarea sa a fost cerută din SUA. Americanii au dat ordin ca trusturile de presă românești să fie distruse. Ghiță a recunoscut că a pus la cale preluarea Realitatea TV la aceste întâlniri, misiunea sa a fost să fie manager la Realitatea TV”.

Consider că Ministerul Public are datoria și obligația de a cerceta dacă informațiile furnizate de către Sebastian Ghiță sunt reale. Mai consider și că Ministerul Public are datoria și obligația de a demara cu celeritate cerecetări în acest caz având în vedere gravitatea posibilelor fapte, calitatea posibililor făptuitori, precum și interesul public uriaș.

În cazul în care afirmațiile lui Sebastian Ghiță se dovedesc a face referire la fapte, situații și împrejurări reale, în cazul în care, așa cum declară Sebastian Ghiță, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea au fost / sunt ofițeri ai unui serviciu secret străin sau au executat / execută ordinele acestuia, pe lângă alte infracțiuni incidente, consider că trebuie acordată o deosebită atenție articolelor 394 și 395 din Codul penal (Infracțiuni contra securității naționale – Trădarea și Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat). Necesitatea derulării cu celeritate a unor cercetări rezultă tocmai din posibila afectare a securității naționale.

Cu așa ceva NU ne putem juca și e imperios necesar ca societatea românească să constate că Ministerul Public ia în serios orice posibilă infracțiune care aduce atingere securității statului nostru!

De asemenea, în situația în care se probează afirmația lui Sebastian Ghiță (redată de jurnalistul Ion Cristoiu, cel care a realizat interviul cu Sebastian Ghiță) conform căreia „Dan Voiculescu și condamnarea sa a fost cerută din SUA. Americanii au dat ordin ca trusturile de presă românești să fie distruse”, am avea de a face atât cu o foarte gravă încălcare a Constituției României, articolul 30, alineatul 4 („Nici o publicaţie nu poate fi suprimată”), cât și, cel puțin, cu infracțiunea de represiune nedreaptă.

Față de cele prezentate, chestiuni care consider că pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni prevăzute de lege, vă rog să luați măsurile legale care se impun.

Aceasta este declarația pe care o susțin și o semnez pe propria răspundere!

Vă mulțumesc,

Liviu Pleșoianu", a scris Liviu Pleşoianu.