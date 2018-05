Ponta comentează Legea salarizării: 'Forţare politică, heirupism, incompetenţă, politicianism, orgoliu!'

Acuze dure lansate de Victor Ponta pe Facebook la adresa actualului guvern. Subiectul este chiar Legea salarizări, care în ultimele luni a general proteste la nival naţional. Deşi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că actul normativ va fi modificat pentru a fi corectate unele neajunsuri, fostul premier Victor Ponta este de părere că actuala guvernare nu procedează corect faţă de cetăţenii României.

"Salut faptul ca se indreapta cateva dintre problemele aparute in Sistemul de Sanatate prin aplicarea Legii Salarizarii.

Raman insa cateva intrebari legitime pentru viitor :

1. Cat s-a rezolvat din probleme si ce va mai exploda in sistemul public in viitor? O sa tot peticim la Legea Salarizarii ani de zile de acum incolo nemultumind oameni si producand haos in loc de stabilitate .

2. De ce a fost nevoie de greva si proteste ca sa recunosti ca ai gresit ? Este orgoliul unui ministru mai important decat interesul miilor de oameni din sistemul de Sanatate?

3. De ce facem o lege atat de complicata prin fortarea politica si heirupism in Parlament si nu am procedat intelept sa masuram de 7 ori si sa taiem o data? De ce sa suporte oamenii pretul incompetentei si politicianismului ?

4. Modificarile care se vor face azi presupun cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite in Buget . In conditiile in care incasarile la buget tot scad si cheltuielile cres este oare credibil ca vor fi bani pentru ce s-a promis?

5. Modificarea Codului Fiscal si a Legii Salarizarii prin ordonante de urgenta aproape in fiecare saptamana distrug stabilitatea si predictibilitatea Sistemului. Nu era mai bine sa aducem ministrii competenti care sa nu aiba nevoie de aceste modificari continue? Doar cu obedienti si tupeisti nu rezolvam problema", a scris Ponta pe Facebook.