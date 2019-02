Deputatul Sorin Bumb: 'Normele metodologice ale legii privind descentralizarea concesionării distribuţiilor de gaze, nepublicate, deși termenul e depășit

Deputatul PNL Alba Sorin Bumb a atras atenţia joi, într-o conferinţă de presă, că normele de aplicare ale legii 167/iulie 2018, prin care a fost modificată şi completată Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, nu au fost încă publicate, cu toate că, potrivit parlamentarului, termenul normal era de 60 de zile, potrivit agerpres.ro.

"Anul trecut, ca urmare a unei iniţiative a PNL, am reuşit să modificăm legea 123 a energiei electrice şi a gazelor prin legea 167 din 10 iulie 2018, prin care am luat de la Ministerul Energiei şi am dat către unităţile administrativ-teritoriale înfiinţarea distribuţiilor de gaze. (...). Aveau termen 60 de zile ca să scoată normele de aplicare. Fără ele, primarii nu pot să liciteze şi nu pot să înfiinţeze distribuţiile de gaze", a declarat, într-o conferinţă de presă, liberalul Sorin Bumb.

Deputatul de Alba a susţinut că recent a avut o discuţie pe acest subiect cu ministrul Energiei, Anton Anton, de la care a aflat că nu s-a reuşit nici acum să se semneze normele, care trebuie date prin hotărâre de guvern.

Sorin Bumb a mai spus că "o altă problemă" ar fi că, deşi foarte mulţi primari au deja studiu de fezabilitate, guvernanţii vor să scoată o altă tipologie de studiu de fezabilitate.

"A trecut peste o jumătate de an şi nu au fost în stare să scoată nişte norme de aplicare. (...). Ei (guvernanţii - n.r.) până acum se prevalau că nu au suportul legislativ pentru a înfiinţa aceste distribuţii. (...). Mai e şi problema finanţării. Noi am trecut în lege că poate fi finanţat din surse proprii. (...). Am făcut un nou proiect pentru a se finanţa prin Ministerul Dezvoltării, pe Ordonanţa 28, să fie o secţiune separată pentru distribuţie de gaze. (...). Deocamdată, aşteptăm să fie susţinut acest proiect de lege astfel încât, în cursul acestui an, să găsim o sursă de finanţare pentru noile distribuţii de gaze", a conchis parlamentarul PNL.

Legea 167/iulie 2018 vizează, printre altele, descentralizarea concesionării distribuţiei de gaze de la Ministerul Energiei către unităţile administrativ-teritoriale.