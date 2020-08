Deputatul Ştefan Alexandru Băişanu - candidatul PPU-SL pentru Primăria Suceava

Liderul filialei judeţene PPU-SL Suceava, deputatul Ştefan Alexandru Băişanu, şi-a anunţat, joi, candidatura pentru funcţia de primar al municipiului reşedinţă la alegerile locale din septembrie.

"E timpul de schimbare la Primăria Sucevei şi de aceea îmi asum, astăzi, candidatura. Fără blat, din dorinţa de a pune la dispoziţia cetăţenilor din municipiul Suceava experienţa mea în politică de 30 de ani, două mandate de deputat, acolo unde am cunoscut miniştri, secretari de stat, preşedinţi de partide cu care am, în general, relaţii bune. Şi ei şi eu ştim fiecare cât valorăm. Am capacitatea în baza acestei experienţe, de fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, de fost prefect, subprefect, să ofer bunăstare cetăţenilor din municipiul Suceava, un alt orizont de dezvoltare pentru acest oraş minunat", a spus Băişanu.El a acuzat "un blat" la nivel local între liderii PNL şi PSD despre care spune că "au împărţit judeţul în două şi funcţiile" fără să le pese de interesele sucevenilor.În opinia lui Băişanu, liderul judeţean al PSD, senatorul Ioan Stan, "printr-un troc mârşav a trădat interesele partidului" în favoarea lui Gheorghe Flutur, lider judeţean al PNL şi candidat pentru un nou mandat la conducerea CJ Suceava.El a exemplificat cu Mirela Adomnicăi, fost prefect, candidatul PSD pentru şefia CJ Suceava, care este sub scorul partidului în sondaje şi "va pierde cu brio", dar şi cu Dan Cuşnir, candidatul social-democraţilor pentru Primăria Suceava, care este la jumătate din scorul pe care-l va obţine Ion Lungu, contracandidatul PNL."Vă vorbesc simplu, curat, fără echivoc, despre un blat ordinar între PSD şi PNL, la Suceava. Tare îmi e frică mie ca lucrurile astea să nu se întâmple şi la nivel naţional, dar sper că la nivel naţional există altă conducere, de altă factură decât cea de la Suceava. Am să vă vorbesc de un blat dintre liderii celor două partide în momentul de faţă, Ion Stan, preşedintele PSD, şi Gheorghe Flutur, preşedintele PNL, ca să nu mai spunem şi de foarte mulţi alţi candidaţi de la alte partide care sunt cumătri, fini, amante cu cei care candidează de la celelalte partide (...) Pot vorbi liber şi tranşant pentru că n-am făcut parte din camarila celor care au furat din judeţul Suceava, n-am sta la masă cu ei", a spus Băişanu.Alexandru Băişanu a mai candidat pentru funcţia de primar al municipiului Suceava în 2004, din partea Partidului Conservator, în 2012 din partea USL şi în 2016 din partea ALDE, de fiecare dată pierzând în favoarea lui Ion Lungu, care candidează din partea PNL pentru al cincilea mandat consecutiv.